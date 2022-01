Il 30 gennaio 2022 su Rai 1 va in onda l'ultima puntata de La Sposa. Le anticipazioni della serie tv interpretata da Serena Rossi e Giorgio Marchesi promettono un finale decisamente inaspettato. ''La felicità non dipende dalle cose esterne, ma dal modo in cui le vediamo'', diceva Tolstoj. Ed è proprio quello che sembra aver capito Maria, sposa per procura ma che ha saputo trasformare la sua iniziale sofferenza in un sogno bellissimo. Italo, un uomo che nemmeno conosceva, è entrato nel suo cuore e se ne è innamorata. Non solo. Maria ha stretto un rapporto molto forte con Paolino, al quale ha trasmesso l'importanza dello studio, essenziale per un futuro migliore.

E poi c'è la questione delle donne e dei loro diritti, per le quali la coraggiosa Maria non si è mai tirata indietro. Proprio nell'ultima puntata, ecco che riuscirà a fondare la prima cooperativa agricola gestita da sole donne. Purtroppo, il destino sarà molto crudele con Maria, facendole perdere il suo amore.

Anticipazioni La Sposa puntata di domenica 30 gennaio: Paolino tra le fiamme

Non sarà una puntata facile quella di Una Sposa che andrà in onda domenica 30 gennaio, l'ultima di questa fortunatissima Serie TV con Serena Rossi nei panni di Maria.

Il buon Paolino si metterà nei guai. Il bimbo, che tanto si è affezionato a Maria e con la quale ha stretto un legame molto solido, sarà attirato da un'ombra nel casolare.

Incuriosito, entrerà nell'edificio ma nel giro di pochi minuti la situazione precipiterà.

Le anticipazioni svelano infatti che nel casolare scoppierà un incendio e che Paolino si troverà intrappolato tra le fiamme. Italo, insospettito dalla sua assenza, lo cercherà disperato.

Italo muore nell'ultima puntata de La Sposa

Paolino si spaventerà molto e non riuscirà nemmeno a muovere un passo.

Come raccontano le anticipazioni dell'ultima puntata de La Sposa, Italo andrà in suo soccorso con la speranza di salvarlo.

Purtroppo, il coraggio del buon Itali gli costerà molto caro, visto che per salvare il figlio morirà avvolto dalle fiamme. Per Maria sarà un colpo al cuore.

Trama finale Una Sposa su Rai 1: Maria diventa madre

Nell'ultima puntata della serie Tv Una Sposa, Maria dovrà andare in ospedale perché si sentirà poco bene a causa di problemi al cuore.

I problemi per lei non saranno finiti, perché una volta dimessa, verrà a sapere che il povero Paolino è finito in un istituto. Con il suo solito coraggio, Maria riuscirà a riprenderlo con sé.

Ci sarà però anche gioia per la protagonista, che darà alla luce una bellissima bambina. Inoltre, manterrà fede alla promessa fatta a Italo e fonderà la prima cooperativa agricola gestita da sole donne.