Domenica, 20 febbraio, prosegue il consueto appuntamento con una delle Serie TV più amate dal pubblico italiano: l'Amica Geniale. Attualmente viene trasmessa, in prima serata su Rai 1, la terza stagione della saga basata sugli omonimi romanzi di Elena Ferrante. Le due protagoniste, cresciute e divenute giovani donne, si trovano nuovamente alle prese con le loro problematiche: sia legate all'epoca storica in cui vivono, sia personali e sentimentali. Grazie alla loro semplicità e umiltà, Elena e Lila sono entrate nei cuori degli italiani, facendoli sentire parte della loro storia.

L'amica geniale 3, prime anticipazioni

Durante la puntata del 20 febbraio de l'Amica Geniale 3 Elena continua a perorare la causa femminista. Dopo aver cercato di farsi prescrivere la pillola anticoncezionale, invano, ha deciso di scrivere un articolo in merito come forma di denuncia. Grazie alle sue abili doti da scrittrice e la fama ricevuta in seguito al suo romanzo, può riuscire a pubblicare il suo articolo, raggiungendo la gente velocemente. Purtroppo, però, Pietro - suo marito - non si ritiene affatto d'accordo e decide di non appoggiarla nella sua lotta per il femminismo. Da ciò ne nasce una lunga discussione, la quale crea una certa tensione nella coppia.

Intanto, a Firenze, nell'abitazione di Elena giungono Pasquale e Nadia.

I due decidono di fare una sorpresa ad Elena, ma non si rivela essere piacevole. Infatti, i due ospiti risultano essere trasandati, sporchi e anche maleducati nei confronti di Elena e Pietro, i quali cominciano ad indignarsi. Addirittura, nonostante l'ospitalità ricevuta, Pasquale inizia a trattare molto male Pietro, creando forte disagio.

Dopo la loro dipartita, Elena e Pietro discutono animatamente a riguardo e la tensione, tra loro, aumenta ulteriormente.

L'amica geniale 3, Gennaro in villeggiatura

Durante il secondo episodio trasmesso il 20 febbraio su Rai 1 de l'Amica Geniale 3 Elena si trova con la sua famiglia in villeggiatura. Anche Gennaro, il figlio di Lila, parte con loro, anche se non prova molta simpatia per le figlie di Elena, con le quali litiga molto di frequente nel corso della vacanza.

Elena, allora, decide osservare pazientemente le discussioni tra le sue figlie e Gennaro, senza intervenire particolarmente. Ad un tratto, però, succede l'inimmaginabile. Infatti, Elena li becca mentre giocano al dottore.

Inoltre, non è l'unica scoperta che fa Lenù. Durante una conversazione con Lila, viene a sapere che sua sorella ha iniziato a frequentare - da un po' di tempo - Marcello Solara. La notizia la sconvolge e non la prende per niente bene, al punto che decide di fare temporaneamente ritorno a Napoli, in modo tale da poterne discutere con sua sorella Elisa, cercando di farla ragionare il più possibile.

L'amica geniale 3, curiosità sulla serie

L'Amica Geniale 3, con Margherita Mazzucco e Gaia Girace come protagoniste, è stata girata per lo più a Firenze.

Il comune toscano si è trasformato, infatti, per un breve periodo in un vero e proprio set a cielo aperto, accogliendo tutti i personaggi dell'amatissima serie televisiva, in collaborazione con Toscana Film Commission. In particolare, le scene sono state girate prevalentemente in Piazza della Signoria, ma soprattutto in pieno centro storico: in Piazza Santa Croce e in Piazza Santissima Annunziata. Inoltre, il set si è spostato anche in alcune case private. La città toscana è stata, quindi, catapultata indietro nel tempo, fino agli anni Settanta, riproducendo fedelmente ogni dettaglio dell'epoca: dalle vetture, quali autobus, vespe e auto; alle acconciature e i vestiti dei vari personaggi della serie.

Oltre ad essere stata girata a Firenze, l'amica geniale si è spostata anche a Versilia, dove ha proseguito le riprese durante lo scorso autunno. Le puntate andranno in onda soltanto fino al 27 febbraio.