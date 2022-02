Il triangolo Soleil Sorge, Alex Belli e Delia Duran continua a far discutere dentro la casa del Grande Fratello Vip. In particolare, Soleil in una chiacchierata con Nathaly è tornata a parlare di quando l'attore di Cento Vetrine è stato squalificato. In quella circostanza, Belli ha preferito raggiungere Delia ed essere squalificato per non aver rispettato le norme covid, piuttosto che continuare la liaison con Sorge. A detta dell'ex volto di Uomini e Donne, se in quel momento Alex avesse scelto lei al posto della moglie, probabilmente avrebbe detto di no.

La donna ha aggiunto di esserci rimasta male nell'aver visto Belli poco chiaro con lei e con la moglie stessa. Nel frattempo, nella puntata di lunedì 14 febbraio, Alex rientrerà nella casa per avere un confronto con entrambe le donne.

Soleil non si fida di Alex

Soleil Sorge non riesce a fare meno di pensare a quello che ha vissuto all'interno del Reality Show con Alex Belli, tanto che il 13 febbraio è tornata a parlare del suo rapporto con lui a Nathaly Caldonazzo. Quest'ultima le ha fatto una domanda molto particolare: "Ti saresti messa con lui se ti avesse scelto?". Caldonazzo si riferiva a quando Belli ha scelto di farsi squalificare pur di ricongiungersi con sua moglie preferendola, di fatto, alla bionda.

"Ho imparato ad amarmi. Non potrei stare con un uomo che ha certi atteggiamenti e che non mi ispira fiducia", ha risposto la bionda, aggiungendo che fuori avrebbe qualcuno di cui si fida molto di più.

N: ti saresti messa con lui se ti avesse scelto?

Soleil: No perché ho imparato ad amarmi e non potrei mai stare con un uomo (alex) che ha determinati atteggiamenti e non mi ispira fiducia



👏👏🔥🔥🔥#gfvip #solearmy pic.twitter.com/ygOcS4Xqw4 — CIAUUU (@Soleilcentrica) February 13, 2022

Lo sfogo di Soleil con Nathaly

La bionda protagonista del triangolo amoroso non si è limitata a ripercorrere l'addio di Alex.

Sorge nella conversazione con Caldonazzo si è lasciata andare ad un vero e proprio sfogo: "Ad Alex rimprovero di non aver detto tutta la verità. Le ha detto cosa è successo sotto le coperte, ma non dei sentimenti che mi ha confessato... non era mai chiaro... continuava a dire tutto per giocare". Secondo Soleil, inoltre, quello che è accaduto al GFVip non basterebbe a separare la coppia aperta formata da Duran e Belli.

"Se io amo una persona... la rispetto... trovi il modo... a tutti può capitare di avere una sbandata, ma è lì che devi scegliere", ha commentato Caldonazzo. Soleil ha continuato a dirsi rispettosa della relazione che c'era e c'è tra i due coniugi, tanto che ha cercato in tutti i modi di mantenere la lucidità e di tutelare loro e la sua storia fuori dalla casa.

Nuova puntata lunedì 14 febbraio

Una nuova puntata del Grande Fratello Vip, reality show condotto da Alfonso Signorini, è attesa per lunedì 14 febbraio. In occasione di San Valentino, Alex Belli rientrerà nella casa per far luce al suo rapporto con Delia e Soleil. Al momento la presenza di Belli dentro al programma è confermata per 4 puntate, ma Gabriele Parpiglia non ha escluso la possibilità di prolungare la sua presenza. Al televoto eliminatorio sono presenti Kabir Bedi, Gianluca Costantino e Antonio Medugno.