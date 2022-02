Prosegue l'appuntamento con L'amica geniale 3 e le anticipazioni della fiction rivelano che domenica 20 febbraio, andrà in onda la terza e penultima puntata di questa stagione.

I colpi di scena non mancheranno e per la coppia Pietro-Elena ci saranno nuove discussioni da affrontare al punto che i due si ritroveranno a litigare. Intanto Lila deciderà di mettere alle strette Elisa, la sorella di Elena, rivelando a quest'ultima quello che sta accadendo a Napoli, in sua assenza.

Elena sposa la causa femminista: anticipazioni L'amica geniale 3 del 20 febbraio

Nel dettaglio, le anticipazioni di questa terza puntata de L'amica geniale 3 in onda domenica 20 febbraio su Rai 1, rivelano che nel primo episodio dal titolo "Terrore", Elena andrà avanti per la sua strada e deciderà di sposare la causa femminista.

Proprio per questa sua scelta, la donna si ritroverà ad avere uno scontro con Pietro che non vedrà di buon occhio la sua nuova iniziativa.

Come se non bastasse, i due coniugi si ritroveranno a fare i conti con l'arrivo di Pasquale e Nadia, i quali si presenteranno a casa di Elena a Firenze.

Elena e Pietro litigano

I due sono sporchi e maleducati: Pasquale, in particolar modo, finirà per avere dei battibecchi accesi con Pietro.

Le anticipazioni della terza puntata rivelano che, dopo la loro partenza, Pietro ed Elena avranno un litigio: lui non vuole mai più che si verifichi una situazione del genere e così mette in guardia sua moglie.

A seguire, andrà in onda il secondo episodio di questa terza puntata de L'amica geniale 3, dal titolo "Diventare".

Lila incastra la sorella di Elena: anticipazioni L'amica geniale 3 del 20 febbraio

Le anticipazioni de L'amica geniale 3 del 20 febbraio, rivelano che in villeggiatura, il piccolo Gennaro finirà per litigare spesso con le figlie di Elena. Lei resterà tollerante e non darà peso a questi episodi, fin quando non li scopre a giocare al dottore.

Occhi puntati anche su Lila: la trama di questa terza puntata, rivelano che la donna deciderà di incastrare e mettere alle strette Elisa, la sorella di Elena.

Lila, infatti, informerà la sua amica della frequentazione in corso tra Elisa e Marcello Solara. Un durissimo colpo per Elena che, non accettando la situazione, deciderà di partire subito per Napoli, perché vuole capire cosa sta accadendo e intende affrontare sua sorella "faccia a faccia".

Buon esordio per la terza stagione de L'amica geniale su Rai 1

Insomma una terza puntata de L'amica geniale 3 che si preannuncia particolarmente scoppiettante e ricca di colpi di scena che, sicuramente, non deluderanno le aspettative dei numerosi spettatori.

Al debutto, la fiction di Rai 1 ha ottenuto una media di oltre quattro milioni e mezzo di spettatori con uno share che ha sfiorato il 21%.

Numeri positivi anche se in calo se confrontati con quelli del debutto della prima e seconda stagione, che avevano superato la soglia dei sei milioni di spettatori in prime time.