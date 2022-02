Dopo il gran finale del terzo capitolo de L'Amica Geniale intitolato Storia di chi Fugge e di chi resta, tutti gli appassionati della serie tratta dai romanzi di Elena Ferrante attendono con trepidazione l'esordio del quarto ed ultimo capitolo.

Il capitolo conclusivo si intitolerà: Storia della Bambina Perduta. Sarà proprio con la messa in onda dell'ultima serie che tutti i personaggi subiranno uno switch e verrano sostituiti da figure più adulte che meglio si avvicineranno alla loro età anagrafica. La storia inizierà esattamente da dove si è interrotta nel terzo capitolo.

Ci saranno Elena e Nino che continueranno a vivere la loro storia d'amore non priva di colpi di scena. La donna infatti resterà vittima dei continui tradimenti e delle menzogne del nuovo compagno. Lila invece vivrà felice la sua storia con Enzo dal quale avrà anche una bambina. La sua vita però si complicherà quando suo figlio Gennaro si lascerà trascinare nel vortice della droga e quando la sua bambina sparirà improvvisamente nel nulla. Nel capitolo finale si ritornerà a parlare anche della tormentata amicizia tra Elena e Lila che continuerà a resistere nonostante tutto ciò che le ha cambiate e portate su strade completamente diverse.

Lenù tornerà a vivere nel Rione

Elena Greco e Nino Sarratore, una volta in Francia dopo che lei ha mandato all'aria la sua vita pur di restare accanto all'uomo che ha sempre amato fin da ragazzina, continueranno a vivere la loro passione.

La donna continuerà a nutrire la speranza che anche il suo nuovo compagno la ami incondizionatamente e allo stesso modo in cui lo ama lei ma ben presto dovrà ricredersi e fare i conti con una amara realtà. Lenù scoprirà suo malgrado che Nino in realtà non ha mai lasciato sua moglie Eleonora ma, nonostante la scoperta, deciderà comunque di restare con lui e lo seguirà a Napoli.

Deciderà di seguirlo perchè Greco, in uno dei loro viaggi, scoprirà di essere incinta e di aspettare una bambina da Sarratore.

Deciderà di chiamarla Immacolata in onore di sua madre che poco dopo morirà a causa di un brutto male. Elena dopo la morte di sua madre continuerà a vivere una vita molto tormentata. Scoprirà i continui tradimenti di Nino e impotente di fronte a tale delusione deciderà di trasferirsi ancora una volta nel Rione in cui è cresciuta.

Andrà ad abitare nell'appartamento sopra quello di Lila ed Enzo.

Lila Cerullo intanto diventerà anche lei madre di una bambina, figlia di Enzo Scanno. Tra le due donne si consoliderà il vecchio legame di amicizia. Tale legame si stringerà ancora di più quando entrambe diventeranno vittime delle minacce di Michele Solara in seguito alla morte di Alfonso Carracci, che verrà barbaramente ucciso a bastonate perchè omosessuale. Solara le minaccerà a causa di un articolo che le due pubblicheranno circa i loro loschi traffici di droga.

Gennarino entrerà nel giro della droga

Anche per Lila arriveranno dei tormenti. La donna infatti dovrà affrontare il dispiacere di dover vedere suo figlio entrare a far parte di un brutto giro, quello della droga.

Gennarino si avvicinerà a questo mondo spinto da suo zio Rino che di li a poco morirà per overdose. Enzo, nonostante non fosse il padre del ragazzo, farà di tutto per riportarlo sulla retta via ed evitare conseguenze disastrose. Il nodo cruciale del quarto capitolo arriverà in una data importante il 16 settembre 1984. Sarà proprio in quel giorno che la piccola Tina, figlia di Lila e Enzo, sparirà nel nulla. La bambina scomparirà dopo una giornata in giro con Immacolata, la figlia di Elena. Nel Rione comincerà a girare voce che a portare via la bambina sia stato un camion molto sporco ma Lila farà molta fatica a credere a questa versione e si convincerà che ben presto la bambina tornerà da lei.

Enzo invece impazzirà dal dolore convincendosi che a portare via la sua piccola siano stati i Solara. La scomparsa della piccola finirà poi per portare Lila ad un crollo emotivo che la spingerà a voler scomparire proprio come lei.

Elena nel 2007 lascerà il rione dopo aver pubblicato un nuovo romanzo in cui parlerà del suo rapporto con Lila, tradendo così la promessa fatta alla sua amica di non scrivere mai di lei. Cerullo non perdonerà il suo gesto e per tale motivo taglierà la faccia di Elena da tutte le foto fingendo che non fosse mai esistita. La storia poi si ricollegherà alla scena iniziale del primo capitolo de'L'Amica Geniale, quando nel 2010 Elena riceverà una telefonata da Rino, il figlio della sua amica in piena notte, che la informerà della scomparsa della madre.

Le nuove puntate

Non esiste ancora una data ufficiale per la messa in onda dell'ultimo capitolo della serie, ma molto probabilmente considerando l'andamento delle precedenti stagioni, dovrebbero essere disponibili tra il 2023 e il 2024.