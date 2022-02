Barù continua ad essere un fiume in piena nella casa del GF Vip e, in queste ultime ore, non ha risparmiato frecciatine anche nei confronti dei fan stessi.

Il motivo? Questa mattina, sopra la casa di Cinecittà è passato un aereo dedicato ai "Jerù", ossia la coppia composta da Jessica e Barù, che sta facendo impazzire i numerosi fan e spettatori del reality show. La reazione del concorrente, però, non è stata proprio delle migliori ed ha polemizzato contro chi ha speso i soldi per questo aereo.

Jessica e Barù tengono banco nelle dinamiche del GF Vip 6

Nel dettaglio, il feeling tra Jessica e Barù continua a crescere nella casa del GF Vip e ormai i due sembrano essere a dir poco inseparabili.

Tuttavia, Barù continua a non spingersi oltre e preferisce non sbilanciarsi più di tanto, ammettendo di non voler intraprendere una relazione all'interno della casa di Cinecittà e in generale nel contesto televisivo.

Eppure i fan della coppia continua a sperare nel lieto fine per questa coppia, in primis per la principessina Jessica che in queste settimane non ha nascosto il suo reale interesse nei confronti del nipote di Costantino Della Gherardesca.

Così, questa mattina, i fan della coppia che si starebbe formando in questo GF Vip, hanno scelto di far passare un aereo sopra i tetti della casa più spiata d'Italia, dedicato proprio ai "Jerù".

L'aereo dei fan per la coppia Jessica-Barù arriva al Grande Fratello Vip 6

"Ci siamo, vi amiamo ma non pressiamo", recitava il messaggio aereo che i fan della coppia hanno voluto far arrivare ai loro beniamini reclusi all'interno della casa più spiata d'Italia.

Il messaggio è stato recepito "forte e chiaro" dai due diretti interessati che in quel momento si trovavano proprio in giardino ed hanno avuto modo di vederlo in presa diretta.

Tuttavia, mentre Jessica è apparsa particolarmente entusiasta e contenta di questo sostegno che arriva da parte dei fan esterni, la reazione di Barù non è stata proprio delle migliori.

Barù polemico anche per l'aereo dei fan dedicato a lui e Jessica: ecco cosa ha detto

Il nipote di Costantino Della Gherardesca, infatti, non si è fatto problemi a polemizzare anche con questi fan che spendono soldi per far arrivare loro dei messaggi aerei, lanciando così l'ennesima frecciatina.

"Buttano via anche i soldi, questi", ha esclamato Barù mentre vedeva passare l'aereo che gli è stato dedicato dai fan.

"L'ha detto!", si sente in sottofondo Alessandro Basciano che scoppia a ridere dopo l'affermazione di Barù che non è passata inosservata sia all'interno della casa stessa del GF Vip sia tra i fan social che seguono e commentano le vicende dei concorrenti.