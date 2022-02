Diversi colpi di scena accadranno in occasione del secondo episodio di Lea - Un nuovo giorno previsto per il 15 febbraio in prima serata su Rai 1.

Gli spoiler della fiction con l'attrice Anna Valle raccontano che la protagonista e l'ex marito Marco Colomba diventeranno sempre più affiatati grazie a Koljia.

Anticipazioni Lea - Un nuovo giorno: seconda puntata del 15 febbraio

Le anticipazioni di Lea - Un nuovo giorno, riguardanti la seconda puntata che i telespettatori avranno modo di vedere martedì 15 febbraio dalle ore 21:20 in prima visione su Rai 1 annunciano diverse sorprese.

Nel primo episodio della serata, dal titolo "Verità difficili", Martina attenderà con ansia l'arrivo della madre in occasione del suo compleanno. La protagonista, a questo punto, convincerà Arturo a confessare alla figlia la verità. Ovviamente, Martina prenderà assai male la notizia.

Intanto, Marco e l'ex moglie cercheranno di prendersi cura di Aurora, una sedicenne che qualche giorno prima ha dato alla luce una bambina con l'aiuto del fidanzato. In seguito, la neonata sarà abbandonata fuori dall'ospedale dai genitori. Fortunatamente la Castelli e Rosa si accorgeranno della presenza della creatura, tanto da prendersene cura.

Ben presto si scoprirà che Aurora non ha raccontato a nessuno della sua gravidanza.

La protagonista, a questo punto, convincerà la ragazza a confidarsi con lei ed a fare pace sia con la madre che con il fidanzato. Poi, la sedicenne ospite di un collegio di suore, accoglierà sua figlia tra le braccia.

Intanto, l'assistente sociale comunicherà che una coppia ha rinunciato all'adozione Koljia, tanto da dover essere rispedito in un orfanotrofio in Russia.

Marco e l'ex moglie, a questo punto, cercheranno di rimandare la partenza del piccolo paziente. Infine Pietro manderà a monte il matrimonio con Enrica, ammettendo di essere innamorato di Michela.

Marco e l'ex moglie si riavvicinano a causa dell'intervento di Koljia

Nel secondo episodio, intitolato "Vie di fuga", Anna scaglierà sulla protagonista tutta la propria rabbia.

Martina, invece, ritornerà in ospedale insieme ad Arturo per rimuovere il gesso. In reparto, intanto, giungerà una ragazzina di nome Viola Parisi, affetta da una malattia congenita ai reni. La 13enne convincerà Koljia a fuggire dopo averlo spaventato con i suoi racconti drammatici. Neanche a dirlo, la scomparsa del bambino prima dell'intervento chirurgico getterà nel panico l'intero ospedale. Fortunatamente Arturo e Martina riusciranno a ritrovare il piccolo paziente, nascosto all'interno della loro macchina.

Marco e l'ex moglie si avvicineranno moltissimo dopo l'intervento per rimuovere un tumore a Koljia.

Infine Michele continuerà a tenere a distanza Pietro, mentre suo padre gli annuncerà che d'ora in poi dovrà mantenersi da solo.