Torna l'appuntamento con Màkari, la fiction di Rai 1 con protagonista assoluto l'attore Claudio Gioè.

La trama della seconda puntata che andrà in onda il 14 febbraio in prima visione annuncia diverse sorprese per i telespettatori. In sintesi, la storia d'amore tra Saverio Lamanna e Suleima Lynch entrerà sempre più in crisi a causa di un'altra donna di nome Angela.

Anticipazioni Màkari, puntata 14 febbraio: Saverio incontra Angela

Le anticipazioni di Màkari riguardanti la seconda puntata che i fan avranno modo di vedere lunedì 14 febbraio dalle ore 21:20 in prima serata assoluta su Rai 1 annunciano inediti colpi di scena.

Nell'episodio della serata dal titolo "Il lato fragile", il rapporto tra Saverio e Suleima non sembrerà migliorare per colpa dell'arrivo di Teodoro Bettini (Andrea Bosca), il capo di lei sull'isola. Lo scrittore cercherà di distrarsi, accettando così di partecipare a un convegno che rappresenterà un tuffo nel passato, nel suo amato giornalismo. Tale situazione favorirà una svolta sia professionale che sentimentale per Lamanna.

Il protagonista incontrerà una donna di nome Angela, che gli farà rivalutare il suo rapporto con Suleima (Ester Pantano).

Lamanna sempre più in crisi con Suleima

Nella seconda puntata di Màkari, Saverio (Claudio Gioè) e il suo fedele compagno Peppe si troveranno ad affrontare un mistero nel mondo del giornalismo.

Franco Pitrone, infatti, organizzerà un convegno dove verrà assassinato un giornalista e scrittore di nome Simone Triassi. Lamanna, a questo punto, sarà chiamato a risolvere questo caso insieme all'aiuto di Piccionello (Domenico Centamore).

Inoltre, il protagonista dovrà guardarsi dalla nuova tentazione raffigurata da Angela.

Lo scrittore apparirà molto preso dalla nuova conquista, tanto che il suo rapporto con Suleima, già in evidente crisi vacillerà ancora di più.

Alla fine, Saverio sarà costretto a prendere una decisione tra le due donne.

Riassunto puntata precedente

Nella prima puntata trasmessa il 7 febbraio della fiction, Suleima è ritornata in Sicilia a distanza di un anno dalla sua permanenza a Milano.

A tal proposito, Saverio è diventato molto geloso della vicinanza sorta tra la fidanzata e il suo capo, una specie di "semidi". In tutto questo, l'uomo deve investigare sul ritrovamento del corpo senza vita del professore Demetrio Alù, un grande esperto di templi.

La fiction con Claudio Gioè va in onda ogni lunedì sui teleschermi di Rai 1, mentre le puntate già andate in onda possono essere riviste in modalità on demand su "Rai Play" oppure in replica su "Rai Premium".