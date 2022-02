Da giorni si rincorrono le voci di un ritorno di fiamma tra Belen Rodriguez e il suo ex marito Stefano De Martino. A confermare questi rumor ci ha pensato la stessa showgirl Argentina in un'intervista rilasciata al Corriere in vista del suo debutto al timone della trasmissione Le Iene insieme a Teo Mammuccari. Belen Rodriguez ha confermato che lei e Stefano si stiano rivedendo.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino di nuovo insieme?

È stato anche questa volta il sito Whoopsie a pubblicare gli scatti inediti che ritraggono Belen Rodriguez e Stefano De Martino insieme a cena a lume di candela.

Il portale di gossip li ha paparazzati mentre uscivano da un noto ristorante milanese. La serata poi è proseguita a casa di Stefano. Se dunque tre indizi farebbero una prova, qua si è già andati oltre e i fan della coppia aspettano ormai soltanto l'ufficialità.

Il karaoke insieme ormai giorni fa

Prima Stefano che si reca da Belen in aeroporto per riaccompagnarla a casa, poi il weekend della donna da De Martino e alcuni giorni fa la festa di compleanno della loro amica Patrizia Griffini dove, come mostra il video pubblicato sempre da Whoopsie, si divertono a duettare sulle note del classico della canzone napoletana: "Tu vuò fà l'americano." Ultimo, la cena insieme.

Le parole di Belen Rodriguez sul riavvicinamento con il suo ex marito Stefano

Belen Rodriguez ha dichiarato: "Con Stefano ci rivediamo, non è una novità." Poi però ha anche aggiunto: "Noi donne non abbiamo bisogno per forza di un uomo per essere complete".

La showgirl Argentina ha detto che ora si sta occupando di stessa e che mentre prima pensava che senza un compagno la sua vita non fosse completa, ora non è così. Belen ha aggiunto che vive serena insieme ai suoi figli Santiago e Luna Marie. I padri sono entrambi molto presenti con i bambini e lei con una carriera già impostata ha più tempo da dedicargli.

"I figli meritano il nostro tempo," ha concluso.

Belen Rodriguez ha dichiarato che ora "Si mette al primo posto perché troppe volte si è messa in secondo piano, a disposizione dell'amore". La showgirl Argentina ha anche aggiunto che nella vita è diventata una iena, viste le tante bastonate che ha preso. Riguardo.il suo essere mamma, ha dichiarato che ora anche se ha più paure, è più attenta. Quando è nato Santiago faceva le cose con leggerezza. Infine, ha concluso dicendo che quando diamo priorità a noi stessi, tutto gira meglio.