La Serie TV firmata Rai fiction, Lea, un giorno nuovo, giunge al termine della sua prima stagione. Per il momento ancora non è dato sapere se è stata confermata una seconda stagione e quando andrà in onda. Intanto, proseguono le vicende della dolcissima infermiera di pediatria, Lea Castelli. Ogni giorno è alle prese con nuovi casi pediatrici da dover risolvere insieme al suo ex marito, Marco. Tra i due, inoltre, sembra esserci un avvicinamento sempre più importante, al punto da lasciar intendere che possano esserci delle speranze sulla possibilità di un loro ritorno insieme.

Lea, prime indiscrezioni sull'ultima puntata

Durante l'ultima puntata di Lea, un giorno nuovo, del 1 marzo l'infermiera Castelli e Marco, ricevono una notizia sconvolgente dal giudice. Dopo che hanno fatto di tutto per cercare di adottare Koljia, il bimbo russo con un tumore alla gamba che è stato rifiutato dai suoi genitori adottivi, il giudice ha respinto la loro richiesta. Pertanto non potranno essere i suoi nuovi genitori.

Invece, le condizioni di Viola cominciano a peggiorare sempre di più, ma nonostante ciò stringe un legame molto particolare con Luca. Intanto, fa il suo ingresso in ospedale anche un altro giovane paziente: Tommaso. Il bimbo è affetto da anemia aplastica e necessita di un trapianto di midollo urgentissimo.

Pertanto, Marco e Lea si trovano impegnati nella ricerca di un donatore compatibile per il trapianto, utile a salvare la vita del piccolo Tommaso. Infatti, convincono i suoi genitori a sottoporsi a dei controlli specifici per capire se siano dei papabili donatori. Durante i controlli, però, Lea si accorge che la madre di Tommaso è un po' troppo agitata.

Indagando, scopre che quello non è il vero padre del bimbo.

Lea, un giorno nuovo: il litigio con Marco

Durante la prossima puntata di Lea, un giorno nuovo, Arturo cerca disperatamente di non pensare più a Castelli. La rottura con l'infermiera, infatti, si rivela essere molto più dura del previsto, poiché lui nutriva dei profondi sentimenti per lei.

Pertanto, decide che l'unica soluzione per dimenticarla, è quella di allontanarsi per un bel po' di tempo da Ferrara. Così, accetta una proposta di lavoro offertagli da un celebre cantante. Si tratta di un tour che gli permetterebbe di staccarsi letteralmente da Lea per un po'.

Successivamente, però, si imbatte in Anna per caso in ospedale e lei gli rivela un segreto che potrebbe sconvolgere i progetti di tutti. Invece, sembra che tra Marco e Lea ci sia un nuovo allontanamento, in seguito ad una brutta discussione. Nonostante ciò, però, devono comunque comportarsi normalmente sul posto di lavoro, lasciando fuori le questioni personali.

Lea, le condizioni di Viola

Nel corso dell'ultimo appuntamento con Lea, un giorno nuovo, Viola comincia a peggiorare troppo rapidamente.

Pertanto, Marco e Lea devono agire velocemente per salvarle la vita. La giovane paziente necessita di un trapianto di rene, ma ancora non sono riusciti a trovare un donatore compatibile. Così Marco fa sfoggio delle sue ampie conoscenze in merito e riesce a ricorrere ad una tecnica sperimentale, la quale permetterebbe al padre di Viola di donarle il suo rene nonostante non sia risultato essere compatibile. Grazie a questa tecnica, Marco riuscirebbe a salvarle la vita.

Intanto, dopo aver subito l'amputazione della gamba, Koljia comincia a muovere i suoi primi passi grazie alla fisioterapia. Lea decide di scattargli una foto e di inviarla ai genitori adottivi che lo hanno abbandonato. Nel vederla, la coppia si commuove e si pente della scelta che hanno fatto, così decidono di accoglierlo nuovamente.

Inoltre, il finale di stagione si conclude lasciando tutti un po' con il fiato sospeso. Infatti, Anna e Lea decidono di chiarirsi. Mentre Arturo parte per il suo tour, con il cuore letteralmente infranto. Infine, Castelli e Colomba si riappacificano di nuovo, sistemando ogni cosa nel loro rapporto? Cos'altro accadrà tra loro?