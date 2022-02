Nella giornata di ieri, giovedì 24 febbraio, è andata in onda la 44esima puntata in diretta del GF Vip 6. Una serata decisamente molto complicata per Katia Ricciarelli, che è stata eliminata dal gioco dopo essere risultata la meno votata dal pubblico in un televoto con Davide e Nathaly.

Prima dell'eliminazione, però, la soprano è stata protagonista anche di alcuni confronti tutt'altro che risolutori, che l'hanno portata a discutere prima con Miriana e poi con Lulù. A supportare la cantante, però, ci ha pensato il conduttore Alfonso Signorini, che ha stigmatizzato i comportamenti che alcuni vipponi hanno avuto contro Ricciarelli.

'Avete fatto una brutta figura'

Il primo attacco del conduttore arrivato durante la diretta ha avuto come destinatarie Lulù, Jessica e Miriana Trevisan, ovvero tre delle concorrenti che in questi mesi hanno avuto le maggiori incomprensioni con la cantante lirica. Quest'ultima, appena eliminata, ha manifestato la volontà di salutare solo qualcuno dei concorrenti, in quel momento sotto un freeze.

Katia, alla fine, ha scelto di dedicare un saluto solo a Davide, Giucas, Delia, Barù, Soleil e Antonio, snobbando dunque tutti gli altri. A questo punto il conduttore ha tolto il freeze a Manila, Sophie e Nathaly hanno scelto di alzarsi per salutare Ricciarelli nonostante quest'ultima non lo avesse fatto.

Diversa è stata la decisione di Lulù, Jessica e Miriana, che invece hanno scelto di stare sedute e snobbare la cantante così come lei ha fatto con loro. Gesto, questo, che però non è piaciuto a Signorini, che senza voler sentire ragioni ha criticato le tre concorrenti sottolineando come si debba "portare rispetto" a una persona di 76 anni.

Per questo, secondo il conduttore le vippone si sarebbe dovute alzare: "Avete fatto una brutta figura, se vi foste alzate la figuraccia l'avrebbe fatta solo Katia".

Scontro anche nello studio, con il conduttore che ha condannato alcune dichiarazioni di Clarissa Selassié

Ma la tensione non è finita qui. Nel corso della diretta, infatti, Katia Ricciarelli ha raggiunto Alfonso Signorini nello studio, cosa che avviene sempre, con tutti i concorrenti che vengono eliminati.

La presenza dell'oramai ex concorrente ha dato però la possibilità a Signorini di togliersi un sassolino dalla scarpa, stigmatizzando delle dichiarazioni rilasciate da Clarissa Selassié (ieri assente ).

Quest'ultima, infatti, qualche tempo aveva usato delle parole molto dure contro la cantante lirica, definendola "brutta strega" e augurandosi la sua uscita. Alfonso ha definito queste parole come "manifestazione pubblica di maleducazione", finendo con un lapidario "questa è povertà di cervello".

Parole, queste, a cui ha voluto rispondere in maniera indiretta proprio Clarissa attraverso i social. La più giovane delle sorelle, infatti, ha festeggiato l'eliminazione della Ricciarelli e ha sottolineato come non abbia intenzione di cambiare idea. Infine, ha affermato: "Si vergogni chiunque la giustifichi o la difenda (Katia Ricciarelli, ndr), perché siete come lei".