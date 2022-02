Dopo giorni di voci sulle frasi terribili che ha pronunciato Nathaly Caldonazzo, per cui i concorrenti parlavano di una possibile squalifica, nella diretta del Grande Fratello Vip di giovedì 24 febbraio è uscita fuori tutta la verità. Jessica Selassié, durante il momento delle nomination, ha deciso di svelare a tutti quello che ha detto la sua compagna di avventura, mettendo finalmente al corrente tutti i telespettatori. A ripetere esattamente la fase incriminata è stata Sophie Codegoni. Durante la settimana i concorrenti ne avevano già parlato, ma la stessa Nathaly aveva spiegato che gli autori le avevano chiesto di non parlarne in modo diretto.

Jessica e Lulù contro Nathaly Caldonazzo

Sono giorni che i telespettatori si chiedono cosa abbia detto Nathaly Caldonazzo di così terribile da rischiare una presunta squalifica. I concorrenti ne hanno parlato a lungo nella casa del Grande Fratello Vip, ma nessuno di loro ha mai ripetuto la frase incriminata, per cui Caldonazzo ha spiegato che le era stato chiesto di non parlarne. Nella diretta andata in onda giovedì 24 febbraio, finalmente il mistero è stato svelato. Lulù e Jessica Selassié, durante una pausa pubblicitaria, si sono scagliate proprio contro Nathaly Caldonazzo, decise a far venire fuori quello che aveva detto la concorrente. "Hai detto una cosa molto grave" ha fatto notare la principessa, provocando Nathaly e dicendole che avrebbe svelato tutto in diretta.

"Perché non ripeti quello schifo razzista che hai detto?" ha chiesto la principessa, sottolineando che non stava facendo la spia visto che sono parole che lei ha detto davanti alle telecamere.

La frase incriminata di Nathaly

Durante il momento delle nomination, Sophie Codegoni ha tirato nuovamente fuori questo argomento, puntando il dito contro Nathaly Caldonazzo.

"Nomino Nathaly per le cose brutte dette alle mie amiche" ha spiegato l'ex tronista di Uomini e Donne. "Non so se posso ripeterla perché è da squalifica" ha aggiunto la ragazza, spaventata per le possibili conseguenze. Sophie ha spiegato che Nathaly Caldonazzo ha detto che le due principesse "sono delle zingare" e che sono "protette dagli zingari".

Codegoni ha sottolineato che sono frasi gravissime e che non avrebbe mai potuto far finta di niente, tirando anche in ballo Alessandro, a cui è stata detta questa frase. Caldonazzo ha cercato di discolparsi, chiedendo direttamente a Basciano se aveva detto queste cose e sottolineando che se fosse vero sarebbero venute fuori.

Jessica vuole diffidare Caldonazzo

In merito a queste frasi molto gravi, Jessica ha deciso di nominare Nathaly Caldonazzo, chiedendo anche alla sua famiglia di diffidarla. "Ha detto cose razziste" ha sottolineato Jessica, molto arrabbiata per queste frasi. "Chiedo ai miei familiari di far partire una diffida" ha aggiunto la principessa, spiegando la gravità delle parole pronunciate dalla concorrente, che ha accusato le due sorelle di essere "protette dagli zingari". La donna vuole che la famiglia faccia partire una diffida, in modo che Caldonazzo non possa più offenderle in modo così pesante.