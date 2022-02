La prima puntata di Lea-Un nuovo giorno ha appassionato il pubblico di Rai 1. Martedì 15 febbraio verranno trasmessi sul piccolo schermo il terzo e il quarto episodio della fiction con protagonista l'infermiera Castelli. Le anticipazioni della seconda puntata raccontano che nel corso della serata verranno trattate le vicende sentimentali di due medici dell'ospedale di Ferrara. In particolar modo, Pietro deciderà di lasciare Enrica, perché ha capito di essersi innamorato di Michela. Nel frattempo, vedendo il gesto del collega, Marco lascerà Anna.

Inoltre, nel corso della seconda puntata verranno trattate le vicende legate a Lea e ad Arturo. Infatti, Castelli convincerà il suo compagno a rivelare a Martina di non essere suo padre.

Lea, trama del 15 febbraio: Pietro lascia Enrica

Nei primi episodi della fiction di Rai 1, andati in onda l'8 febbraio, sono state rivelate ai telespettatori le vicende private dei protagonisti della fiction. In particolar modo, Pietro aveva una fidanzata da diverso tempo ed era in procinto di sposarsi. Purtroppo, però, per la coppia non ci sarà il lieto fine, né tantomeno i fiori d'arancio. Infatti, il dottore dell'ospedale di Ferrara lascerà la fidanzata il giorno delle nozze. Il dottore compirà tale gesto, in quanto si renderà conto di essersi innamorato della collega Michela e, pertanto, preferirà non commettere un errore sposandosi.

Lea, episodio del 15 febbraio: Marco Colomba lascia Anna

A quel punto, succederà un altro colpo di scena. A tal proposito, le anticipazioni rivelano che Marco sarà talmente colpito dal gesto del suo collega, che prenderà una decisione inaspettata. Infatti, anche l'ex marito di Lea Castelli deciderà di lasciare la fidanzata. Colomba, pertanto, come Pietro, sarà single dopo la fine della sua storia d'amore.

Le indiscrezioni trapelate in rete, al momento, non rivelano se nel gesto di Marco si celerà un sentimento ancora forte per la sua ex moglie o se il dottore si sia solo reso conto di non amare fino in fondo la nuova compagna.

Lea, puntate del 15 febbraio: Castelli consiglia ad Arturo di dire la verità a sua figlia Martina

Nel frattempo, proseguiranno le vicende legate a Lea e Arturo.

La figlia del musicista, infatti, compirà gli anni e attenderà l'arrivo di sua mamma alla festa di compleanno. Purtroppo, però, la bambina non sarà ancora a conoscenza di quanto accaduto a sua madre. A quel punto, Lea consiglierà a Minerva di dire la verità a Martina, rivelandole di non essere suo padre. Arturo seguirà il consiglio di Castelli ma, purtroppo, la bambina non prenderà bene la notizia. Non resta che attendere martedì15 febbraio, per vedere due nuovi episodi di Lea-Un nuovo giorno su Rai 1.