In pochi secondi Zeudi di Palma è passata dall'amarezza per l'eliminazione ad un soffio dal traguardo alle lacrime di gioia per la vittoria. La ventunenne di Napoli è stata incoronata Miss Italia 2021 al Casinò di Venezia al termine della finalissima condotta da Alessandro Di Sarno ed Elettra Lamborghini con la stilista Elisabetta Franchi, il trasformista Arturo Brachetti e l'esperto di moda Jonathan Kashanian in giuria . Al secondo posto si è classificata la 20enne Gabriella Bagnasco, Miss Basilicata, mentre sul terzo gradino del podio è salita la diciannovenne napoletana Lorena Tonacci .

La serata, trasmessa in dalla piattaforma Helbiz Live, ha visto le diciannove finaliste impegnate in diverse prove per determinare le tre candidate che si sono contese l'ambita fascia del concorso di bellezza giunto all'82esima edizione.

Vittoria col batticuore per Zeudi di Palma che, per un errore di comunicazione, era stata esclusa dal ballottaggio finale. Dopo la gaffe Elettra Lamborghini ha mostrato il bigliettino che le era stata consegnata al momento di annunciare il verdetto. La ventenne di Scampia ha dedicato la vittoria alla madre ed ai fratelli. È la quarta campana a vincere la prestigiosa fascia di Miss Italia.

Zeudi di Palma regina della bellezza italiana: 'Vittoria dedicata a mia madre ed ai miei fratelli'

Brillante e iperattiva Zeudi di Palma ha conquistato il diritto a partecipare alle finali di Miss Italia dopo aver indossato la fascia di Miss Napoli. La ventunenne è originaria di Scampia ed in più di una circostanza ha difeso a spada tratta il quartiere dov'è nata e cresciuto affermando che è molto diverso da come viene raccontato.

"Si parla solo degli aspetti negativi e ci sono tanti ragazzi che ogni giorno lottano e fanno sacrifici per emergere" - ha affermato in una recente intervista. A tal riguardo la modella è impegnata in prima linea nel sociale con un'associazione del luogo.

Il nome è stato scelto dal padre in onore dell'attrice eritrea, naturalizzata italiana, Zeudi Araya.

Alta 1,72, capelli e occhi castani, la studentessa di sociologia ha le idee chiare su quello che vuole 'fare da grande'. Zeudi di Palma sogna di affermarsi nel mondo della moda come imprenditrice e di rendere la madre orgogliosa di lei. Ama essere indipendente e per tale motivo si divide tra lo studio e l'impiego in ufficio. Tra i tanti hobby della giovane ci sono il calcio, il disegno e la musica con la ventunenne che ha raccontato di saper suonare alcuni strumenti.

Dalla passione per il calcio al sogno di affermarsi nel mondo della moda

Zeudi di Palma è la quarta campana a trionfare a Miss Italia. L'ultima era stata la salernitana Daniela Ferolla nel 2001 che centrò la finale con la fascia di Miss Moda Mare Calabria conquistato durante le vacanze a Tropea ( provincia di Vibo Valentia).

Per ritrovare un successo di una candidata napoletana bisogna risalire al 1986 quando trionfò Roberta Capua, ora conduttrice televisiva.

La modella non ha trattenuto le lacrime dopo aver ricevuto lo scettro di regina della bellezza da Carolina Stramare, vincitrice del concorso nel 2019. "É un trionfo inaspettato" - ha affermato Zeudi di Palma che ha raccontato di aver avuto un attimo di esitazione nel momento in cui c'era stata la gaffe dell'eliminazione. La giovane ha sottolineato il grande clima che si è creato tra le finaliste di Miss Italia 2022. "Questa è una grande famiglia e durante questo percorso sono nate anche delle belle amicizie" - ha chiosato la napoletana.