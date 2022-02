Nella serata di martedì 15 febbraio andranno in onda due nuovi episodi di Lea - Un nuovo giorno, saranno rispettivamente il terzo e il e quarto della fiction di Rai 1: verranno trattate le vicende dell'infermiera dell'ospedale di Ferrara e del suo ex marito. In particolare Lea e Marco Colomba collaboreranno insieme al caso di una bambina di nome Aurora. Nel frattempo, proseguiranno anche le vicende legate ad Arturo e Martina. Infatti, Castelli spronerà il compagno a rivelare alla figlia la verità su sua mamma. Inoltre, ci sarà un colpo di scena che riguarderà Koljia, che scapperà dall'ospedale.

Lea, anticipazioni 15/2: Castelli e Marco Colomba seguono il caso di Aurora

Il terzo episodio si intitolerà 'Verità difficile' e sarà il primo dei due che andrà in onda in televisione nella serata di martedì 15 febbraio, Lea e Marco Colomba si occuperanno di Aurora. Il caso della nuova paziente seguito dall'infermiera e dal primario riguarderà una sedicenne, residente in un collegio di suore, che ha partorito pochi giorni prima. In base alle indiscrezioni trapelate in rete, pertanto, gli ex coniugi si troveranno nuovamente a lavorare insieme.

Inoltre verranno trattate anche le vicende legate a Castelli e ad Arturo. Infatti, l'infermiera ha iniziato una frequentazione con un aitante musicista, appena è tornata a lavorare a Ferrara.

Minerva aveva rivelato a Lea di non essere certo di essere il padre di Martina e che la mamma della piccola era morta, ma la bambina non è al corrente della cosa.

Nell'episodio che verrà trasmesso sul piccolo schermo il 15 febbraio, Martina compirà gli anni e attenderà l'arrivo di sua madre per festeggiarla. A quel punto, Castelli spronerà Arturo a confessare a sua figlia la verità.

Al momento, le anticipazioni non rivelano come reagirà la bambina e se la piccola perdonerà suo papà.

Lea, episodio del 15/2: Koljia scappa dall'ospedale

Nel quarto episodio di Lea - Un nuovo giorno (dal titolo 'Vie di fuga'), in ospedale arriverà Viola Parisi, una tredicenne affetta da una malattia ai reni. La ragazzina non sarà nuova ai ricoveri perché, a causa della sua patologia, è abituata a trascorrere del tempo in ospedale.

Viola farà dei racconti drammatici riguardanti la propria esperienza e convincerà Koljia a non fidarsi dei medici. A quel punto, il bambino russo scapperà dalla struttura: per scoprire se verrà ritrovato occorrerà attendere la puntata successiva.