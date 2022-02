Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera italiana 'Un posto al sole', interpretata fra gli altri da Marzio Honorato (Renato Poggi), Luca Turco (Nikolin Reka Poggi), Claudia Ruffo (Angela Poggi), Germano Bellavia (Guido Del Bue), Marina Giulia Cavalli (Ornella Prati Bruni). Le nuove puntate si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda dal 14 al 18 febbraio 2022, tutti i giorni su Rai 3 a partire dalle ore 20:45. Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sui festeggiamenti di San Valentino, sul dolore di Nunzio per il suo allontanamento da Chiara, sul riavvicinamento fra Lara e Roberto e sull'appuntamento di Cerruti.

Samuel felice con Speranza

Le anticipazioni di 'Un posto al sole' ci segnalano che tutte le coppie di palazzo Palladini saranno alle prese con i festeggiamenti del giorno di San Valentino. Samuel sarà in procinto di coronare il suo sogno d'amore con Speranza anche se diversi imprevisti rischieranno di rovinare tutto. Alla fine, però, il giorno di San Valentino si rivelerà per lui ancora più bello di quanto avesse previsto grazie ad un finale inaspettato. Il giorno seguente, Samuel si risveglierà più felice che mai. Nel frattempo, Rossella dovrà fare i conti con la visione alquanto cinica che Riccardo ha nei confronti della festa degli innamorati. Più tardi, la giovane sarà molto dispiaciuta nello scoprire quanto siano gravi le condizioni di salute del paziente Corrado.

Troppo demoralizzata da non riuscire a fare nulla per migliorare la situazione, Rossella capirà quanto sia difficile per un dottore non legarsi ai propri pazienti.

Roberto triste per la partenza di Marina

Nonostante si amino tantissimo, Chiara e Nunzio saranno sempre più distanti, tanto da non festeggiare insieme neanche San Valentino.

La situazione con la fidanzata porterà il giovane a scontrarsi duramente sul lavoro con Ferri, anche lui amareggiato dalla partenza di Marina. Tormentato dalla separazione con Chiara, Nunzio cercherà di confidarsi con la madre, finendo per andare ancora di più in confusione. Approfittando dell'assenza di Marina, Lara si farà sempre più largo nella vita di Ferri che ha già deciso di puntare Chiara come nuova preda.

Dopo tanto tempo, Cerruti si preparerà a recarsi all'appuntamento galante organizzato online. L'incontro con la nuova conoscenza si rivelerà più movimentato del previsto anche se, alla fine, tutto si rivelerà un buco nell'acqua. Katia sarà costretta ad affrontare l'insistenza del marito che non vuole ancora perderla. Amareggiata per la sua situazione famigliare, la donna si ritroverà nuovamente vicina a Franco, anche lui sempre più distante da Angela. Renato e Raffaele si prepareranno ad affrontare il loro primo giorno al corso per sommelier.