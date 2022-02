La notizia del ritorno di Alex Belli all'interno della casa del Grande Fratello Vip 6 ha creato un bel po' di polemiche e tra quelli che hanno puntato il dito contro questa scelta vi è Aldo Montano. Non è un caso che il campione olimpico non abbia mai visto di buon occhio tutta la situazione che si è venuta a creare tra Alex, Delia e Soleil e, quest'ultimo colpo di scena, lo ha portato a sbottare duramente. Aldo non si è fatto problemi a sparare a zero contro questo triangolo, sostenendo che per lui si tratterebbe di un copione già scritto.

Alex Belli accetta di ritornare nella casa del Grande Fratello Vip

Nel dettaglio, durante l'ultimo appuntamento serale con il GF Vip 6, Signorini ha proposto ad Alex Belli di rientrare nella casa di Cinecittà per un paio di settimane, in modo tale da potersi confrontare con le due donne che da un po' di tempo gravitano nella sua orbita.

Trattasi di Delia e Soleil che, in questo momento, sono entrambe protagoniste della sesta edizione del reality show Mediaset. Alex Belli, di fronte a questa proposta di Signorini, non si è tirato indietro e ha subito accettato di rimettersi in gioco e quindi di tornare all'interno della casa di Cinecittà.

Aldo Montano sbotta e spara a zero su Alex-Delia-Soleil al GF Vip

Ebbene la notizia del ritorno di Alex nella casa di Cinecittà ha scatenato l'ira di Aldo Montano il quale ormai non si nasconde più e ha ammesso pubblicamente di considerare tutta questa situazione al pari di un teatrino già scritto. "Quando ho scoperto che Alex Belli tornava nella casa è stato incredibile, non ci volevo credere", ha sentenziato Aldo Montano in una intervista a "Casa Chi", anche se già in diretta televisiva con Signorini aveva ammesso di trovare tutto questo stomachevole.

"Questa storia è davvero assurda" ha aggiunto ancora Montano che ha posto l'accento anche su quelli che sarebbero i punti oscuri di tutta questa situazione. "Delia va in finale, Soleil viene salvata, Alex ritorna. Mi sembra una roba tutta scritta", ha sentenziato Aldo che ormai non crede più a questo triangolo sentimentale nato nella casa del Grande Fratello Vip.

La frecciatina di Aldo Montano contro Alex Belli e le dinamiche del GF Vip 6

Il campione olimpico ha poi proseguito dicendo che, se fosse ancora nella casa di Cinecittà, di sicuro avrebbe chiesto di uscire per non prendere parte a questa situazione che si verrà a creare tra Alex-Delia-Soleil nel corso delle prossime settimane.

Insomma una presa di posizione netta e decisa quella di Montano che, a distanza di mesi, ammette di essere stufo di queste vicende che hanno tenuto banco per tutta la sesta edizione del Grande Fratello Vip.