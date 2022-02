Cresce l'attesa per la nuova edizione de L'Isola dei famosi 2022, il reality show di Mediaset dedicato alla sopravvivenza su un'isola deserta, che tornerà in onda al termine del Grande Fratello Vip 6.

Al timone di questa nuova edizione dell'Isola ci sarà ancora una volta Ilary Blasi, che prenderà in mano le redini della trasmissione Mediaset, la quale potrà contare su un cast decisamente nuovo di zecca. E stando ai retroscena che circolano sui prossimi concorrenti, spiccano anche i nomi di Matilde Brandi e Alvise Rigo.

Le prime anticipazioni sulla nuova Isola dei famosi 2022 di Canale 5

Nel dettaglio, la nuova edizione dell'Isola dei Famosi 2022 è confermata su Canale 5 a partire dal prossimo marzo. Il reality show condotto ancora una volta da Ilary Blasi (dopo la buona performance della scorsa stagione tv) andrà in onda di lunedì ed erediterà così la serata lasciata vuota dal Grande Fratello Vip. Come è successo lo scorso anno, non si esclude un doppio appuntamento settimanale tv in prime time.

Per quanto riguarda, invece, gli opinionisti di questa nuova Isola dei famosi, di sicuro non ci sarà il trio composto da Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini.

Al momento, infatti, sembrerebbe quasi certa la presenza in studio al fianco di Ilary Blasi, di due protagonisti che hanno avuto già modo di lavorare all'Isola dei famosi, seppur in vesti diverse.

Trattasi di Nicola Savino e di Vladimir Luxuria, che dovrebbero essere i nuovi opinionisti a bordo campo di questa edizione.

Retroscena sui nuovi concorrenti dell'Isola dei famosi 2022

Ma chi ci sarà nel cast di concorrenti di questa nuova Isola 2022? Anche in questo caso non mancano i retroscena e, stando a quanto riportato sulle pagine della rivista diretta da Riccardo Signoretti, ci sarebbero delle buone possibilità di vedere in gara Alvise Rigo.

Reduce dal successo di Ballando con le stelle, l'ex rugbista potrebbe approdare nel cast di naufraghi del reality show Mediaset, assieme all'attore Nicolas Vaporidis, anche lui in lizza.

Inoltre, sempre stando ai retroscena sul nuovo possibile cast di questa edizione, circolano anche i nomi di Matilde Brandi e di Floriana Secondi.

La prima ha avuto modo di partecipare alla passata edizione del GF Vip, mentre Floriana è una delle storiche vincitrici della versione "nip" del GF.

In lizza per L'Isola dei famosi ci sarebbe anche Lorenzo Amoruso

E poi ancora, sembrerebbe che ci siano delle trattative in corso anche per Alex Nuccetelli, noto al pubblico per essere l'ex marito di Antonella Mosetti.

In lizza per questa nuova Isola dei famosi 2022, spiccherebbero anche i nomi di Ilona Staller (in arte Cicciolina) e quello di Jeda, fidanzato di Vera Gemma. Occhi puntati anche su Lorenzo Amoruso, compagno di Manila Nazzaro (attualmente dentro la casa del GF Vip) che potrebbe essere in gara in questa nuova Isola.