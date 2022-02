In Una vita non si farà in tempo a gioire per la guarigione di Lolita che per i Palacios ci sarà un nuovo dramma. Antonito infatti, partito per una missione in Marocco non sarà più notizie di sé. L'uomo verrà dato per disperso e i famigliari temeranno il peggio. In particolare Lolita sarà disperata e si convincerà addirittura di essere rimasta vedova.

Antonito deve partire per una missione in Marocco, Lolita in ansia

Una brutta vicenda sta per abbattersi sulla famiglia Palacios nei prossimi episodi di Una Vita. Poco tempo dopo che Lolita guarirà da quella che sembrava una malattia incurabile, giungerà per lei e Antonito una brutta notizia.

Il giovane deputato infatti dovrà partire per il Marocco per quella che sembrerà essere una missione diplomatica. Tutto accadrà mentre in Europa sarà scoppiata la guerra. Conflitto in cui la Spagna sembrerà essere neutrale. Lolita inizialmente sarà contraria alla partenza del marito e sarà preoccupata per quello che potrebbe accadergli.

Antonito saluta tutti e va in Marocco nelle prossime puntate di Una vita

L'ordine ricevuto dal governo spagnolo sarà chiaro. Antonito dovrà partire. Alla fine, Lolita si convincerà a far partire il marito per la missione, dopo aver parlato con donna Susana. A questo punto, il figlio di Ramon preparerà i bagagli e saluterà Lolita e tutta la famiglia partendo per la volta del Nord Africa.

Solo dopo la sua partenza, Ramon rivelerà a Lolita la pericolosità della missione di Antonito e questo farà letteralmente perdere la calma alla bottegaia. Saranno momenti di alta tensione per i Palacios e la situazione sarà destinata a peggiorare con il prosieguo delle puntate di Una vita.

Antonito disperso in Marocco, Lolita disperata

Dando uno sguardo alle anticipazioni, una volta giunto nel paese africano Antonito sarà coinvolto in un incidente. A seguito di questo, Palacios farà perdere le sue tracce. Antonito risulterà disperso, di lui infatti non si avranno più notizie. Quando ad Acacias giungerà la notizia, Lolita e Ramon saranno disperati.

La bottegaia in particolare sarà ormai convinta che il marito sia morto è che quindi sua rimasta vedova. Ramon invece, avrà timore di aver perso l'amato figlio. Una cupa disperazione attanaglierà la famiglia Palacios per giorni interi, visto che Antonito sarà ormai ufficialmente disperso. Cosa sarà successo al giovane deputato? Per scoprirlo non resta che attendere le prossime anticipazioni di Una vita. Per non perdere nulla di ciò che accade ad Acacias, si ricorda che la soap tv iberica va in onda dal lunedì al sabato su Canale 5 nel consueto orario delle 14:10. Per chi volesse invece recuperare gli episodi già trasmessi, questi sono disponibili sul sito Mediaset Infinity.