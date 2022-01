Si stanno scaldando i motori per la sedicesima edizione de L'Isola dei Famosi condotta per il secondo anno consecutivo da Ilary Blasi. Subito dopo la fine del Grande Fratello Vip 6, le spiagge in Honduras saranno pronte ad accogliere i nuovi naufraghi desiderosi di vivere la loro avventura sull'isola. Come sempre, in questi giorni, stanno iniziando a circolare le prime indiscrezioni sul cast e sugli opinionisti che affiancheranno la conduttrice in studio. Stando ad alcune anticipazioni, pare che non mancheranno le novità, come per esempio le coppie di naufraghi.

L'Isola dei Famosi: Carmen Di Pietro e Ilona Staller naufraghe

Il sito TV Blog ha svelato che anche in Honduras sbarcheranno come già accaduto al Grande Fratello Vip coppie di concorrenti. In particolare, si tratterà di genitori e figli. Il noto portale ha anche svelato i primi probabili nomi. A vivere la loro avventura insieme sulle spiagge in Honduras saranno la showgirl Carmen Di Pietro con suo figlio Alessandro e Ilona Staller con il figlio Ludwig. Quest'ultimo sogna di fare l'attore e l'esperienza nel noto reality targato Mediaset potrebbe forse rappresentare per lui il giusto trampolino di lancio. Carmen invece la conosciamo tutti per esser stata sposata con Sandro Paternostro, scomparso dopo soli due anni dal loro matrimonio.

Carmen si è poi legata all' imprenditore Giuseppe Iannoni da cui ha avuto Carmelina e Alessandro. Ludwig, figlio di Ilona, è nato dal matrimonio della donna con Jeff Koons. Un'unione, la loro, molto burrascosa terminata non benissimo.

Gli opinionisti de L'Isola dei Famosi 16: Vladimir Luxuria e Nicola Savino

L'esordio del reality è previsto come già anticipato nel mese di marzo, dopo la finale del Gf Vip.

Al timone è stata riconfermata la moglie di Francesco Totti, Ilary Blasi. A sedersi sulle poltrone in veste di opinionisti invece, non saranno più le cantanti Elettra Lamborghini ed Iva Zanicchi insieme all'influencer Tommaso Zorzi, vincitore della scorsa edizione del Grande Fratello Vip. Sempre il portale TV Blog ha annunciato con largo anticipo che potremmo vedere nel ruolo di opinionisti, due volti già noti ai telespettatori del reality: Vladimir Luxuria, inviata in Honduras e vincitrice nel 2008 della sesta edizione de L'Isola dei Famosi e Nicola Savino che invece ha condotto il programma nel 2011 e nel 2012.

Chi sbarcherà in Honduras insieme a Carmen Di Pietro e Ilona Staller? Non resta che aspettare ulteriori indizi e indiscrezioni sulla nuova edizione del reality per scoprire sorprese e novità della nuova edizione.