Le avventure della soap opera di origini turche Love is in the air, che si appresta a chiudere i battenti con le trame della sua seconda e conclusiva stagione anche in Italia, saranno sempre più avvincenti e finalmente trionferà l’amore per i due protagonisti assoluti. Nel corso della puntata in programmazione su Canale 5 il 14 febbraio 2022, la signora Aydan Bolat Neslihan Yeldan) arriverà a chiedere al compagno e suo primo amore Kemal Özcan (Sinan Albayrak) di finanziare il progetto del porto turistico insieme alla signora Deniz Kolcu (Ayşe Akın), ma le cose purtroppo non andranno secondo i suoi piani.

Nello specifico Serkan (Kerem Bürsin) si arrabbierà tantissimo con la madre, quando verrà messo al corrente della proposta lavorativa che la stessa ha fatto al suo vero padre a sua insaputa e quindi senza confrontarsi con lui sulla questione.

Anticipazioni Love is in the air, episodio del 14 febbraio: Aydan propone a Kemal di finanziare il progetto del porto turistico

Gli spoiler riguardanti l'episodio di Love is in the air che andrà in onda lunedì 14 febbraio 2022 a partire dalle ore 16:55 sino alle 17:35 circa, raccontano che la signora Aydan grazie alla complicità dell’assistente Pina (Doğa Özüm) riuscirà a proporre al compagno Kemal a finanziare il progetto del porto turistico insieme alla signora Deniz, per fare in modo che i due possano avere la possibilità di collaborare sul lavoro e trovare quindi una buona intesa.

Deniz apprende che Serkan ed Eda sono tornati insieme, Bolat su tutte le furie a causa della madre

A sorpresa alla cena di famiglia organizzata da Eda per sdebitarsi con kemal per aver reso felice sua figlia Kiraz (Maya Başol) facendola uscire dal bagno della scuola in cui si era chiusa appositamente con l’amico Can (Ahmet Efe Metekoğlu), ma soprattutto per mettere al corrente i propri cari del suo ritorno di fiamma con Serkan.

Deniz non appena verrà a conoscenza che la paesaggista e il ricco imprenditore sono tornati a formare una coppia, sarà parecchio gelosa e infuriata e non ci penserà due volte a vendicarsi rivelando pubblicamente il segreto della partecipazione di Kemal al progetto del porto turistico, finendo così per scatenare l’ira di Serkan.

Ovviamente il padre della piccola Kiraz, continuerà ad essere sempre più determinato a non instaurare alcun tipo di rapporto con il genitore biologico che ha appena scoperto di avere.