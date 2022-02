Nella serie televisiva Il Paradiso delle Signore che movimenta i pomeriggi di Rai Uno, continuano a non mancare novità. Nel corso della puntata che verrà trasmessa sul piccolo schermo il 15 febbraio 2022, a catturare l’attenzione sarà ancora Gemma Zanatta (Gaia Bavaro) che sempre più assalita dai sensi di colpa per essere stata la causa della crisi tra Ezio Colombo (Massimo Poggio) e sua madre Veronica (Valentina Bartolo) penserà a come farsi perdonare. La cavallerizza del circolo deciderà di dire la verità al compagno della donna che l’ha messa al mondo, cioè di dirgli di essere l’autrice della lettera che ha ricevuto la capo commessa Gloria Monreau (Lara Komar).

Anticipazioni Il Paradiso delle signore, del 15 febbraio: Gemma decisa a essere sincera con Ezio, Flora deve scoprire le strategie di Dante

Nel centosettesimo episodio dello sceneggiato in programmazione su Rai Uno martedì 15 febbraio come di consueto dalle ore 15:55, Gemma dopo aver assistito a un nuovo litigio tra Ezio e sua madre Veronica a causa della lettera minatoria che ha spedito alla capo commessa Gloria, sarà decisa a essere sincera: la fanciulla vorrà confessare al signor Colombo di essere coinvolta con la questione. A impedire alla sorellastra di Stefania (Grace Ambrose) di vuotare il sacco una volta per tutte proprio quando sarà intenta a farlo, ci penserà la madre proteggendola nuovamente.

Nel contempo il commendatore Umberto (Roberto Farnesi) farà leva su Flora (Lucrezia Massari), per riuscire a convincerla ad accettare l’invito a pranzo di Dante (Luca Bastianello): l’obiettivo della stilista del grande magazzino milanese dopo aver avuto diversi dubbi, sarà quello di ottenere informazioni sulle strategie di Romagnoli.

Purtroppo il piano di Guarnieri gli si ritorcerà immediatamente contro di lui.

Sandro vuole riconquistare la moglie Tina, Ezio non si fida più di Veronica

Successivamente Sandro (Luca Capuano) continuerà a non mollare la presa, visto che sarà più deciso che mai a riavere al proprio fianco la moglie Tina (Neva Leoni), potendo contare ancora sull’aiuto di Vittorio (Alessandro Tersigni).

Il discografico per iniziare stringerà un accordo con Orlando (Sebastiano Gavasso) per scrivere la canzone all’interno del musicarello, e in modo da poter fare una sorpresa alla giovane Amato.

Per concludere Veronica non volendo rinunciare per nessun motivo a Ezio, non avrà altra scelta oltre a quella di assecondarlo quando sceglierà di posticipare la data del loro matrimonio: il signor Colombo non appena la sua amata rispetterà la sua volontà apprezzerà molto il gesto. Il padre di Stefania pur essendo grato alla sua promessa sposa però sarà ancora scettico, visto che non riuscirà più a fidarsi dopo quanto accaduto.