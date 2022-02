Ormai manca sempre meno per il tanto atteso finale dello sceneggiato di origini turche Love is in the air, in programma su Canale 5 tutti i giorni dal lunedì al venerdì.

L’episodio in cui i telespettatori italiani vedranno il ricco imprenditore e l’architetta paesaggista pronunciare il fatidico "sì", infatti verrà trasmesso sul piccolo schermo il 18 febbraio 2022. I genitori della piccola Kiraz (Maya Başol) quindi, dopo essersi ricongiunti, convoleranno a giuste nozze, ma prima Serkan farà i conti con una serie di intoppi che rischieranno di rovinare il lieto evento.

L'uomo, dopo aver coronato finalmente il suo sogno d’amore, inoltre accetterà Kemal Özcan (Sinan Albayrak) come suo padre, dato che per la prima volta riusciranno a parlare in modo sereno.

Anticipazioni Love is in the air, del 18 febbraio: Eda e Serkan si sposano

Nel corso della 202^ puntata della soap opera, che andrà in onda su Canale 5 venerdì 18 febbraio nella consueta fascia pomeridiana, Eda dopo aver accettato la proposta inaspettata di matrimonio di Serkan, convolerà finalmente a nozze.

Nel giorno più importante e gioioso della loro vita ovviamente l’architetta paesaggista e il ricco imprenditore saranno circondati da amici e familiari. In maniera del tutto momentanea ai festeggiamenti prenderà parte anche la signora Deniz (Ayşe Akın), non favorevole alla coppia: quest’ultima infatti porterà con sé un dono insolito, cioè una raccolta di biglietti da visita di avvocati divorzisti.

Serkan e Kemal danno una possibilità al loro rapporto

Intanto Engin (Anıl İlter) e Melek (Elçin Afacan) saranno i testimoni dell’unione di Serkan e Eda, mentre Kemal approfitterà dell’occasione per prendere la palla al balzo e avvicinarsi al figlio che da poco ha scoperto di avere. In particolare Serkan e Kemal, compagno di Aydan (Neslihan Yeldan) daranno una possibilità al loro rapporto, visto che decideranno di approfondire la loro conoscenza.

Per concludere le anticipazioni raccontano che la felicità per Serkan e Eda purtroppo avrà breve durata, visto che rischierà nuovamente di essere compromessa da altri problemi nei prossimi appuntamenti, quando si troveranno in luna di miele. Infatti Piril (Başak Gümülcinelioğlu) apprenderà tramite una telefonata che l’azienda Art Life si trova in una complicata situazione a causa del fallimento di un affare, ma preferirà tacere per non rovinare il clima di svago.