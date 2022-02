Non mancheranno i colpi di scena inaspettati nei prossimi appuntamenti della soap opera di origini turche Love is in the air, che si sta avvicinando sempre più alla conclusione.

Negli episodi che verranno trasmessi su Canale 5 dal 21 al 25 febbraio 2022, Eda Yildiz (Hande Erçel) mentre sarà in viaggio di nozze in Italia con Serkan Bolat (Kerem Bürsin), apprenderà da Piril Baytekin (Başak Gümülcinelioğlu) che il prestigioso affare in Qatar è saltato all’improvviso. L’architetta paesaggista rimarrà attonita ma preferirà non dire nulla al suo sposo riguardo alla scomoda posizione in cui si trova la sua azienda Art Life.

Anticipazioni Love is in the air, dal 21 al 25 febbraio: la signora Deniz sostiene di aver avuto una relazione con Serkan

Le anticipazioni su ciò che succederà nelle puntate in onda sulla rete ammiraglia Mediaset da lunedì 21 a venerdì 25 febbraio dalle ore 16:55 sino alle 17:35 circa, raccontano che dopo il matrimonio e la luna di miele in Italia, i due protagonisti principali dello sceneggiato Eda e Serkan faranno un’amara scoperta.

Nello specifico la giovane architetta paesaggista rimarrà sconvolta e non nasconderà la sua evidente preoccupazione, quando verrà a conoscenza del fatto che la signora Deniz (Ayşe Akın) ha approfittato dell’assenza sua e del suo sposo in città per pubblicare il falso gossip su una presunta relazione clandestina tra lei e il facoltoso imprenditore.

Serkan per non fare arrabbiare ulteriormente la sua amata, non perderà tempo per rinunciare al progetto del porto proposto proprio da Deniz.

Eda apprende da Piril che l’Art Life rischia il fallimento, Serkan non capisce perchè sua moglie vuole tornare a Istanbul

Nel contempo Piril troverà finalmente il coraggio di mettere al corrente l’amica Eda di un grosso problema legato al progetto in Qatar, dopo aver scelto di tacere in un primo momento per non rovinare il suo matrimonio con Serkan: scendendo nel dettaglio, la giovane apprenderà che la banca a cui avevano chiesto un grande prestito ha bloccato tutte le carte di credito di Serkan, comprese quelle associate all’azienda Art Life.

La notizia della moglie di Engin (Anıl İlter) finirà per scatenare delle nuove tensioni tra i novelli sposi, visto che Serkan non riuscirà a capire come mai Eda - oltre a non consentirgli di fare spese - all’improvviso si sia decisa a tornare a Istanbul interrompendo quindi la loro vacanza: ovviamente Eda non comunicherà al marito che la società Art Life rischia di trovarsi in difficoltà sul piano economico.