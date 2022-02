"La pupa e il secchione" dal 15 marzo tornerà in prima serata su Italia 1. Prende il via dunque una nuova edizione "show" del reality che mette a confronto tra loro due realtà apparentemente agli antipodi: quella dei - e delle - nerd e quello delle pupe e dei pupi.

Barbara D'Urso al timone della trasmissione

La prima grande novità di questa quinta edizione del programma è rappresentata dalla conduzione che passa da Andrea Pucci, “padrone di casa” dello scorso anno, a una “big” del calibro di Barbara D’Urso. Nel “promo” televisivo già lanciato da Italia 1 nei scorsi giorni si vede la conduttrice diventare protagonista della serie “Sensualità a corte” vestendo i panni di "Madre" a fianco di Jeane Claude, interpretato da Marcello Cesena.

Le puntate, queste saranno otto e, andando in onda di martedì, la trasmissione dovrà vedersela con una concorrenza agguerrita rappresentata anche dalle gare di Champions League e da una semifinale di Coppa Italia, salvo variazioni di palinsesto.

Più spazio alla dimensione 'reality'

Il format rimane sostanzialmente quello canonico delle scorse edizioni, con diverse coppie formate da pupe e secchioni: le prime cercheranno di migliorare l’aspetto estetico e relazionale degli studiosi e i secondi saranno intenti a cercare di coinvolgere le bellone nello studio di diverse materie, partendo dalle nozioni base.

In ogni puntata sono previste prove di coraggio e di cultura; tuttavia maggior spazio quest’anno sarà dedicato all’aspetto reality – dando ampio risalto alle dinamiche di coppia createsi in settimana – con le coppie che il martedì lasceranno la villa in cui sono “recluse” per raggiungere lo studio – che secondo recenti rumors potrebbe trovarsi a Roma – e qui dar vita allo show insieme a Barbara d'Urso e alla giuria.

La giuria, stando alle indiscrezioni, dovrebbe vedere la partecipazione di Simona Izzo e Antonella Elia.

Cast ancora 'top secret'

Poco è trapelato circa il cast che darà vita a questa nuova edizione del programma, voci di corridoio danno per probabile la partecipazione di Flavia Vento, reduce dall’esperienza di Back to school, di Aristide Malnati, già “naufrago” sull’Isola dei famosi (e poi concorrente al GF Vip), nella veste di secchione e di Mila Suarez in quella di pupa.

Per fare conoscenza con le pupe e i secchioni di questa edizione 2022 non resta che sintonizzarsi su Italia 1 martedì 15 marzo, in prima serata, per la puntata d’esordio de “La pupa e il secchione”, quando comincerà la gara che sancirà l’erede della coppia formata dalla pupa Mireya Stabile e dal secchione Luca Marini, vincitori dell’edizione 2021.