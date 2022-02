La serie televisiva di origini turche Love is in the air, che vede protagonisti i due attori Hande Erçel e Kerem Bürsin, prosegue la propria messa in onda televisiva sulla rete ammiraglia Mediaset con le puntate finali della sua seconda e ultima stagione.

Gli spoiler dell’episodio che verrà trasmesso sul piccolo schermo il 10 febbraio 2022, dicono che Eda Yildiz vorrà sdebitarsi con il signor Kemal Özcan (Sinan Albayrak) per l'apprensione mostrata verso sua figlia Kiraz (Maya Başol). Infatti l'uomo, dopo essere venuto a conoscenza del fatto che la piccola si era chiusa nel bagno della scuola a causa della sua assenza, si è prontamente presentato sul posto per rincuorare la bambina.

Anticipazioni Love is in the air, puntata del 10 febbraio: Kiraz spera in un avvicinamento tra il padre Serkan e il nonno Kemal

Nel corso della 199^ puntata della soap opera (nata con il titolo Sen Çal Kapimi) in programmazione su Canale 5 giovedì 10 febbraio a partire dalle ore 16:55 sino alle 17:35 circa (e che il pubblico potrà rivedere come sempre su Mediaset Infinity in streaming e on demand), Kiraz al termine del suo primo giorno di scuola continuerà a rimanere nascosta nel bagno dell’istituto insieme all’amico Can (Ahmet Efe Metekoğlu), dopo non aver trovato il nonno Kemal all’uscita, nonostante le avesse promesso e assicurato che si sarebbe presentato.

La bambina in realtà farà perdere le proprie tracce con la speranza di riuscire a far avvicinare Kemal e Serkan: purtroppo il piano di Kiraz non andrà a buon fine.

Infatti, nonostante i capricci della figlia e pur essendosi preoccupato moltissimo per il comportamento della bimba, il ricco imprenditore continuerà a non voler avere alcun tipo di rapporto con il suo vero genitore.

Kemal va a prendere Kiraz a scuola, Eda vuole essere riconoscente al compagno di Aydan

Dopo aver saputo cosa stava succedendo a scuola Kemal, parecchio allarmato, non perderà tempo a precipitarsi a prendere la piccola Kiraz, così Eda rimarrà profondamente commossa e crederà che sia giusto essere riconoscente all’uomo.

Per tale motivo l’architetta paesaggista vorrà rendersi protagonista di un sorprendente gesto nei confronti del compagno di Aydan (Neslihan Yeldan) con l'obiettivo di ringraziarlo.

Non rimane che attendere le prossime anticipazioni, per sapere che cosa farà Eda per far avvicinare una volta per tutte Serkan e suo padre Kemal.