Lo sceneggiato Il Paradiso delle Signore non smette di appassionare il pubblico di Rai 1 con diverse novità.

Gli spoiler dell’episodio che andrà in onda sul piccolo schermo l’11 febbraio 2022, raccontano che Anna Imbriani (Giulia Vecchio) sarà piuttosto combattuta per non aver detto la verità al suo fidanzato Salvatore Amato (Emanuel Caserio) sulla paternità di sua figlia Irene.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore, dell’11 febbraio: Flora pronta a testimoniare a favore della contessa Adelaide

Nel corso della 105^ puntata della soap opera in programmazione su Rai 1 venerdì 11 febbraio come di consueto nella fascia pomeridiana a partire dalle ore 15:55 circa, sarà un giorno molto importante per Flora (Lucrezia Massari) in cui non avrà più tempo a disposizione per riflettere, poiché dovrà prendere la sua decisione definitiva dopo aver scelto di testimoniare a favore dei Guarnieri pur sapendo di rovinare l’immagine del defunto padre Achille (Roberto Alpi).

La stilista del lussuoso negozio del capoluogo lombardo per merito della sua deposizione in questura potrà essere di fondamentale aiuto per la contessa Adelaide (Vanessa Gravina): in particolare quest’ultima avrà la possibilità di acquisire una posizione più favorevole agli occhi della giustizia e quindi di cambiare l’idea che le forze dell’ordine hanno sul suo coinvolgimento sulla scomparsa di Ravasi.

Anna si sente in colpa per non essere stata sincera con Salvatore, Veronica fissa un appuntamento segreto con Gloria

Nel contempo la proposta di Salvatore di acquistare la casa in cui vive la commessa Irene (Francesca Del Fa) e Maria (Chiara Caruso), verrà accettata dal padre di Gabriella (Ilaria Rossi).

Anna intanto continuerà ad avere dei forti sensi di colpa, per non aver ancora trovato il coraggio di parlare a cuore aperto al suo fidanzato e quindi di raccontargli tutto sul conto di sua figlia.

Successivamente Veronica (Valentina Bartolo) sarà disposta a fare qualsiasi cosa per il bene della figlia Gemma (Gaia Bavaro), per non metterla in una scomoda situazione ed evitare che paghi le conseguenze della sua cattiva azione, così manifesterà l’intenzione di fingersi la mittente della lettera minatoria che la ragazza ha fatto recapitare alla sua rivale in amore Gloria (Lara Komar).

A questo punto la signora Zanatta fisserà un appuntamento segreto con la capo commessa: a sorpresa Ezio (Massimo Poggio) anticiperà la mossa della sua promessa sposa, dato che - determinato a fermarla - si presenterà sul luogo concordato dalle due donne prima di Veronica.