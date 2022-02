Nei giorni scorsi Lorenzo Amoruso aveva manifestato il proprio disappunto per alcune uscite di Katia Ricciarelli su Manila Nazzaro al GF Vip.

In particolare l'ex calciatore, compagno di Manila, non aveva gradito che il soprano avesse preferito mandare in nomination per la finale Davide Silvestri alla compagna per questioni anagrafiche e di opportunità lavorative. "Che possibilità ha di andare avanti visto che ha 44 anni e famiglia", aveva affermato l'ex moglie di Pippo Baudo confidandosi con l'attore. Affermazioni che hanno mandato su tutte le furie il cinquantenne, il quale su Instagram si era scagliato contro Katia senza fare giri parole.

"Sarà anche una signora solo come status, ma per il resto è una vergogna. Devo dare ragione a chi ti ha definito una donna arida di sentimenti", aveva scritto Amoruso, precisando che non si aspettava simili esternazioni verso chi l'aveva trattato come una madre.

Durante la puntata del Grande Fratello Vip del 7 febbraio Alfonso Signorini ha tirato in ballo la questione delle parole della 76enne con Manila che, pur ribattendo alla cantante lirica, l'ha perdonata. "Spesso quando è presa dall’ira non si controlla", ha puntualizzato l'ex Miss Italia.

Posizione che però non ha gradito il suo compagno Lorenzo: "Non la riconosco più e probabilmente anche io mi sono sbagliato. Prendo il mio tempo per riflettere", ha dichiarato il cinquantenne su Twitter.

Mi sono innamorato dì una donna forte risolta e decisa che non accettava soprusi …………oggi non la riconosco più e probabilmente anche io mi sono sbagliato …….. mi prendo il mio tempo per riflettere — Lorenzo Amoruso (@Lamoruso71) February 7, 2022

Manila Nazzaro replica a Katia: 'La vita non finisce a 44 anni'

Nel corso della puntata del 7 febbraio del GF Vip Alfonso Signorini ha mostrato la clip di una conversazione tra Katia Ricciarelli e Davide Silvestri durante la quale il soprano spiega i motivi per i quali ha preferito lui a Manila Nazzaro come candidato alla finale del reality show di Canale 5.

"Tu hai ancora tanto da dare, cos'altro ha da dare quella?", ha affermato la lirica facendo riferimento anche all'età dell'amica che ha replicato affermando che a 44 anni si possono ancora fare tante cose.

"La vita non finisce e si possono ancora fare tante cose", ha aggiunto l'ex Miss Italia. Dall'altra parte la lirica ha riferito che probabilmente si era spiegata male e che voleva dire che le piaceva l'idea di mandare avanti Silvestri perché deve ancora trovare la sua strada artistica.

"Mi scuso perché io quell'età l'ho passata da tempo", ha aggiunto Katia, evidenziando che Manila ha due figli meravigliosi ed un uomo che l'ama tanto".

Lorenzo Amoruso: 'Mi sono innamorato di una donna che non accettava soprusi, forse mi sono sbagliato'

Alla fine Manila Nazzaro ha deciso di perdonare Katia Ricciarelli spiegando che il soprano quando perde le staffe non si controlla e fa anche affermazioni sopra le righe. Un pensiero diverso da quello del partner, Lorenzo Amoruso che aveva immediatamente critico la lirica per le considerazioni fatte nei confronti dell'ex Miss Italia. "Ho voluto credere ad un vecchio retaggio che ti ha reso una donna forte ma devo ricredermi", aveva scritto l'ex calciatore su Instagram.

Dopo aver sentito le parole il dirigente sportivo e opinionista ha espresso la sua delusione per la delusione presa da Manila nei confronti di Katia. "Mi sono innamorato dì una donna forte, risoluta e decisa che non accettava soprusi, evidentemente mi sono sbagliato", ha cinguettato annunciando una pausa di riflessione.