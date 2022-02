Continua la messa in onda della soap opera di origini turche Love is in the air (Sen Çal Kapimi). Nel corso dell’episodio trasmesso su Canale 5 il prossimo 4 marzo 2022, Kiraz (Maya Başol) e Can (Ahmet Efe Metekoğlu) con scarsi risultati e attraverso un escamotage cercheranno di far fare pace ai rispettivi genitori Eda Yildiz (Hande Erçel), Serkan Bolat (Kerem Bürsin), Engin Sezgin (Anıl İlter) e Piril Baytekin (Başak Gümülcinelioğlu), i quali sono ai ferri corti dopo la decisione del ricco imprenditore di vendere le quote dell'Art Life.

Anticipazioni Love is in the air del 4 marzo: Can e Kiraz fanno una trappola ai rispettivi genitori per farli riavvicinare

Gli spoiler della 212^ puntata della serie televisiva, che verrà trasmessa su Canale 5 venerdì 4 marzo dalle ore 16:55 sino alle 17:35 circa, raccontano che il primo giorno all’università di Serkan nelle vesti di docente di architettura sarà una doccia fredda, dopo essersi rifiutato di mettere in pratica i preziosi consigli della moglie Eda sui metodi di insegnamento.

In particolare l'uomo, appena farà la conoscenza dei suoi studenti, li vedrà più interessati alla sua popolarità rispetto alle sue lezioni. A questo punto Bolat non avrà altra che fare un passo indietro sul piano dei metodi da usare, dato che si renderà conto di poter trasmettere I giusti insegnamenti sulla sua disciplina con l’aiuto della moglie.

Intanto Can e Kiraz ancora una volta uniranno le loro forze, quando vedranno i rispettivi genitori in conflitto a causa della crisi economica con cui è alle prese l’azienda Art Life. I due bambini per far riavvicinare le due coppie, metteranno in atto una trappola in un fast-food, ma a quanto pare essa non avrà l’esito sperato.

Serkan invitato a una festa dai suoi studenti, Melek accetta di fare da babysitter a Kiraz

Successivamente Serkan continuerà a essere alle prese con l’insegnamento, riuscendo a superare i propri limiti e riscuoterà un grande successo con gli studenti. Ben presto Bolat verrà invitato a una festa, così Eda per accompagnare il marito dovrà affrettarsi a trovare qualcuno che si offra disponibile a badare a loro figlia Kiraz.

A venire in occorso dell’architetta paesaggista ci penserà la sua cara amica Melek (Elçin Afacan), la quale accetta subito la proposta di fare da babysitter alla bambina, ma senza svelare di essere in compagnia di Burak (Sinan Helvacı), dopo averlo baciato e aver deciso di mantenere il silenzio sull’accaduto.