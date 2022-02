Neanche il tempo di esibirsi per la prima volta dopo l'annuncio della sua gravidanza che Giulia Pauselli ha dovuto fare i conti con giudizi e 'consigli' non richiesti da parte di qualche utente del web.

Su Twitter, nelle scorse ore, un utente ha criticato la scelta della professionista di Amici 21 di continuare a danzare seppure sia in dolce attesa. A questo punto, la compagna di Marcello Sacchetta si è esposta in prima persona per difendere la propria scelta, aggiungendo che da nessuna parte c'è scritto che mentre si è attesa non ci si possa muovere.

Un utente Twitter: 'Mi chiedo se sa quello che fa'

Durante la puntata domenicale di Amici 21 del 13 febbraio, Marcello Sacchetta, ospite del talent in qualità di giudice di una gara di ballo, annunciava con gioia incontenibile che presto sarebbe diventato padre.

La ballerina Giulia Pauselli è dunque in dolce attesa, avvenimento che la porta a realizzare uno dei sogni più grandi della sua vita. Da qualche tempo, infatti la ragazza non faceva mistero di sentirsi pronta a diventare madre. Contestualmente all'annuncio dell'arrivo di un bebè, Maria De Filippi ha fatto presente a tutti che la professionista aveva scelto di continuare a esibirsi, cosa che ha trovato il supporto del compagno. Marcello, infatti, ha affermato in quella circostanza che vedere la sua compagna ballare in gravidanza sarebbe stato uno degli spettacoli più belli della sua vita.

Durante la puntata di domenica scorsa, 21 febbraio, Giulia ha fatto un'esibizione dimostrativa per Carola, ballando sui tacchi con l'eleganza che la contraddistingue.

Ma non tutti hanno apprezzato, infatti qualcuno sul web non ha espresso un giudizio positivo sulla volontà di Pauselli di continuare a portare sul palco la sua arte anche se incinta.

"Comunque non si potrebbe ballare né saltare da incinta. Mi chiedo se sa quello che fa", ha scritto un utente.

Giulia Pauselli: 'Non c’è scritto da nessuna parte che in non si può ballare in dolce attesa'

A questo punto, Giulia ha deciso di rispondere e - riportando il commento - ha scritto la sua replica. "È per commenti come questi che ritengo sia opportuno non condividere troppo la mia gravidanza", ha detto la danzatrice, la quale solo qualche giorno fa aveva chiesto ai fan, attraverso un post su Instagram, di non essere insistenti con le domande perché lei e il suo compagno preferivano vivere in intimità il grande dono della gravidanza.

'Non c’è scritto da nessuna parte che non si può ballare in dolce attesa. Sono stata educata ad ascoltare il mio corpo sin da bambina, so bene cosa posso e cosa non posso fare', ha concluso Giulia, cercando così di placare ogni polemica sul nascere.