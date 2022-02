Sen Cal Kapimi, la soap di origini turche che in Italia ha preso il titolo di Love is in the air e vede protagonisti i due attori Hande Erçel e Kerem Bürsin, continua la propria messa in onda nel daytime pomeridiano.

Nel corso della puntata che i telespettatori italiani avranno modo di seguire sulla rete ammiraglia Mediaset il 28 febbraio 2022, la signora Deniz Kolcu (Ayşe Akın) dopo la decisione di Serkan Bolat di andare con lei e con la moglie Eda Yildiz su un’isola (in cui avranno luogo i lavori per il progetto del porto) si farà avanti con il ricco imprenditore.

La donna farà la corte a Serkan, ricevendo però un due di picche all’istante.

Anticipazioni Love is in the air del 28 febbraio: Deniz corteggia Serkan

Gli spoiler dell’episodio della serie televisiva in programmazione su Canale 5 lunedì 28 febbraio a partire dalle ore 16:55 sino alle 17:35 circa, raccontano che la signora Deniz sarà convinta che Serkan si sia innamorato di lei - pur essendo sposato - e quindi approfitterà di una cena per corteggiarlo.

Il ricco imprenditore, oltre a respingere le avances della donna immediatamente, non ci penserà due volte a prendere una drastica decisione, ossia di abbandonare il progetto del porto, senza però sapere di rischiare grosso poiché Deniz era l’unica in grado di salvare l'Art Life.

Le sorti dell’Art Life compromesse, Serkan ancora all’oscuro della crisi economica della sua azienda

Bolat farà un errore a rinunciare alla collaborazione lavorativa con la proprietaria dell’hotel a Sile, infatti non è a conoscenza del fatto che le sorti dell’azienda Art Life sono fortemente compromesse a causa del fallimento del prestigioso affare in Qatar per cui aveva chiesto un prestito in banca, una notizia scioccante che Eda e Piril (Başak Gümülcinelioğlu) hanno preferito tenergli nascosta, almeno per il momento.

Nel contempo - sempre all’insaputa del padre della piccola Kiraz - inizieranno a partire numerose chiamate telefoniche per capire cosa poter fare per risolvere l’intricata situazione in fretta, e quindi per far fronte all’imminente disastro economico senza precedenti.

A questo punto l’amara verità sarà destinata a venire a galla, e quindi per tale motivo non resta che attendere per sapere in che modo reagirà Serkan, non appena scoprirà tutto ciò che è successo all’Art Life mentre lui era in Italia a godersi il suo viaggio di nozze con la propria amata Eda.