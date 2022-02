Màkari 2, la Serie TV produzione Palomar in collaborazione con Rai Fiction arriva all'ultima puntata, in onda lunedì 21 febbraio su Rai 1 alle ore 21:25 circa e in replica su RaiPlay. Proseguono le vicende di Saverio, scrittore con problemi esistenziali che si trova a risolvere casi polizieschi. A renderlo ancora più cupo è il difficile rapporto con Suleima, sempre più distante da lui. Di seguito, le anticipazioni e la trama della terza e ultima puntata.

Màkari 2 anticipazioni finale di stagione: Saverio in ansia per Suleima

Nel dettaglio, le anticipazioni del finale di Makari, vedranno l'evoluzione del rapporto tra Saverio e Suleima che, nella seconda puntata, è tornata in Sicilia.

Il tormentato scrittore non riesce a trovare pace e, come se non bastasse, deve affrontare anche il trasferimento di Teodoro. Suleima non sembra avere intenzione di costruire qualcosa di serio, assorbita completamente dal lavoro nella comunità Città del sole.

Per cercare di distrarsi dalle angosce d'amore, Saverio ha partecipato a un convegno invitato da Franco. Ed è proprio qui che Lamanna ritrova un po' di spinta nell'affrontare le sue frustrazioni, sia sul piano professionale che sentimentale. A colpirlo è Angela, che potrebbe dare una svolta al suo tormentato rapporto con Suleima. Nella terza e ultima puntata di Makari, ci sarà un colpo di scena a riguardo.

Anticipazioni Màkari 2, episodio 3 trama

Lunedì 21 febbraio 2022 su Rai 1 andrà in onda la terza e ultima puntata di Màkari 2. Le anticipazioni rivelano che la Comunità del sole e la stessa Suleima verranno travolti da un evento tragico. Immersa nel suo dolore, Suleima non farà altro che allontanarsi ancora di più da Saverio.

Dopo diverse ore in cui non ha più dato notizie di sé, Teodoro Bettini viene ritrovato senza vita in fondo a un precipizio. Suleima è disperata e l'unica persona che vuole accanto è Saverio. Gli inquirenti sono convinti che si tratti di un incidente, ma così non è e Lamanna ha l'intuizione giusta.

Nessuno è dalla parte di Saverio, anzi: il fatto che si ostini a sostenere che Teodoro sia stato ucciso lo rende sospetto.

La situazione di farà difficile, tanto che Saverio verrà arrestato. Per fortuna si tratterà di un equivoco e, una volta tornato libero, tornerà a indagare per scoprire che cosa sia realmente successo al povero Teodoro.

Il dolore di Suleima la opprime, la rende incapace di reagire. Chiusa in se stessa, si allontanerà da Saverio che, al contrario, farà di tutto per riaverla nella sua vita: come finirà la loro storia? Lamanna perderà per sempre la donna che ama o ci sarà un epilogo romantico? Non resta che attendere l'ultima puntata di Màkari 2 in onda lunedì 21 febbraio su Rai 1.