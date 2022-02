Nella 41^ puntata del GFVip, in onda lunedì 14 febbraio su Canale 5, è stato un mandato in onda un confessionale di Nathaly Caldonazzo in cui la showgirl spara a zero su Soleil Sorge. Su Instagram, Daniela Pandini (ex moglie di Adrea Ippoliti) si è scagliata contro Caldonazzo accusandola di essersi comportata proprio come ha fatto Soleil con Delia.

L'accaduto

Nathaly si è schierata subito dalla parte della modella sudamericana. Nei confronti di Soleil, invece, è stata piuttosto critica. Negli ultimi giorni, la showgirl ha fatto mea culpa. La stessa Caldonazzo ha spiegato di avere avuto anche lei a che fare con un uomo sposato.

All'interno della casa di Cinecittà, Caldonazzo ha tirato in ballo anche l'ex fidanzato Andrea Ippoliti. La diretta interessato lo ha definito un uomo manipolatore, narcisista e geloso patologico. Inoltre, la concorrente del GFVip ha riferito che veniva controllata con un localizzatore dal suo ex.

Daniela Pandini sbotta

Mentre al GFVip andava in onda il confronto tra Nathaly Caldonazzo ed il suo ex compagno, Daniela Pandini ha sbottato sui social. L'ex moglie di Ippoliti ha pubblicato due video: in uno c'è Soleil che attacca Delia mentre nell'altro c'è l'ex primadonna del Bagaglino.

Nei confronti della 27enne italo-americana, Daniela ha preso le difese della compagna di Alex Belli: "Sempre con questa cattiveria, hai stancato".

Poi, la diretta interessata ha lanciato una stoccata a Sorge: "Hai fatto una schifezza a prenderti il marito di un'altra donna". Come un fiume in piena, Daniela Pandini si è scagliata anche contro Caldonazzo. La donna ha precisato che anche la showgirl si è comportata allo stesso modo di Soleil: "Ma non è lei che si è messa con un uomo sposato e padre di tre figli?"

A tal proposito, la diretta interessata si è chiesta se i ragionamenti di Nathaly valgano solo nei confronti di Soleil.

Caldonazzo all'ex: 'Per me non esisti'

Durante il confronto tra Nathaly e Andrea, quest'ultimo ha ribadito di avere commesso degli errore durante la relazione con Caldonazzo. Tuttavia, si è sentito in dovere di rimproverare l'ex per i termini utilizzati nei suoi confronti: "Sono stata una persona pessima, ma ti ho chiesto scusa".

Dopo avere ascoltato la versione dell'ex fidanzato, Caldonazzo ha fatto presente che Andrea si sarebbe dovuto vergognare quando faceva lo "scemo" con una ragazzina ventenne. Inoltre, ha chiosato: "Sei un pagliaccio". Nathaly ha tagliato corto la conversazione: "Questa persona persona per me non esiste, anche solo vederlo mi infastidisce". A quel punto la showgirl ha chiesto a Signorini di tornare nella casa di Cinecittà.

Al termine del confronto, il conduttore del Reality Show ha rivolto le scuse a Caldonazzo per l'incontro spiacevole.