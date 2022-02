Marika Geraci è stata protagonista dell'edizione di Uomini e donne attualmente in onda. La donna è stata una dama del parterre del trono Over per oltre sei mesi ma, come i più attenti spettatori avranno notato, è sparita dal video da una puntata all'altra. In un'intervista che ha rilasciato di recente, l'ormia ex protagonista del dating show ha raccontato che avrebbe dovuto lasciare lo studio con Diego dopo una romantica scelta, ma la redazione gliel'avrebbe impedito rimandando ogni volta il tutto per dare spazio ad altri.

Frecciatine dall'ex protagonista di U&D Over

L'avventura di Marika nel cast di U&D si è conclusa nel peggiore dei modi: anche se ha trovato l'amore, non ha potuto celebrarlo davanti alle telecamere come tutte le altre coppie e questo le ha creato parecchio risentimento.

L'ex dama del Trono Over ha rilasciato, al sito Più Donna, delle dichiarazioni al veleno sia contro la redazione, che contro Armando.

Quando le è stato chiesto come mai sia sparita dalle puntate del dating show senza preavviso e da un momento all'altro, Geraci ha risposto: "Perché come in tutte le famiglie, anche lì ci sono figli di serie A e di serie B".

La donna ha raccontato che avrebbe dovuto lasciare il programma assieme a Diego (il cavaliere del quale si è innamorata) dopo una scelta classica, ovvero sotto la cascata di petali rossi e un sottofondo musicale romantico.

L'incontro con Zerbi nel backstage di U&D

La redazione di U&D però, improvvisamente, avrebbe deciso di annullare la scelta in questione e di non invitare più in studio né Marika né Diego: "Avremmo voluto fare come le altre coppie, ma la referente ci ha detto che avevano preferito dare spazio alle frequentazioni di altri protagonisti".

Il fidanzato di Geraci ha contattato gli addetti ai lavori per chiedere spiegazioni sul loro mancato invito e pare che qualcuno abbia addirittura detto che non sono una coppia credibile, non vera.

Nonostante tutto, cinque giorni dopo questa chiamata la redazione del dating show ha chiesto ai neo piccioncini di partecipare a una registrazione per suggellare il loro amore anche davanti alle telecamere.

"Eravamo emozionati e ci hanno fatto aspettare in camerino dalle 13 alle 18. Nessuno ci dava notizia o ci portava dell'acqua", ha proseguito l'ex dama nella sua versione dei fatti.

Il malcontento per l'addio anticipato a U&D

Sarebbe stato Rudy Zerbi a informare la coppia che non avrebbe preso parte a nessuna registrazione perché Maria De Filippi si sarebbe affrettata a lasciare gli studi per altri impegni.

"Sono andata in escandescenza e nessuno voleva rispondere alle mie domande", ha raccontato Marika in merito all'ultima volta che ha messo piede agli Elios assieme al compagno Diego.

Riferendosi sempre alla redazione di U&D, ha aggiunto: "Da quel momento hanno invitato altre coppie e a noi ci hanno ignorato.

Mi aspettavo almeno una telefonata per delle spiegazioni".

"Sono delusa e amareggiata per come mi hanno trattata. Avrei voluto dimostrare che non ero lì per visibilità", ha concluso Geraci nello sfogo che i siti di Gossip stanno riportando il 23 febbraio.

Gli addetti ai lavori non hanno ancora commentato le dichiarazioni al veleno dell'ex dama, la stessa che ha interagito per mesi con Armando prima di voltare pagina in amore.

A proposito di Incarnato, la donna ha le idee molto chiare sul perché fa parte del cast del Trono Over da anni: "Non si può fidanzare, chiude tutte le frequentazioni per questo motivo. Anche con me l'ha fatto dopo che eravamo andati oltre".