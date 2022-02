Lolita muore in Una vita? Questa è la domanda che i telespettatori si stanno facendo, viste le pessime condizioni nelle quali versa la povera Casado. Nella puntata di oggi, Antonito ha pregato la moglie di accettare di sottoporsi al trattamento sperimentale del dottor Ramos, unica loro possibilità di salvezza. Il medico è stato molto chiaro: il farmaco è stato sperimentato solo sugli animali e non è dato sapere se possa funzionare sull'essere umano. A Palacios poco importa, tutto pur di salvare l'adorata Lolita. E così, sebbene con poco entusiasmo, Casado ha accettato di essere curata da Ramos.

Acacias è in preghiera per lei. Nel frattempo, Susana è piuttosto preoccupata dal silenzio di Armando, che sa essere a Parigi. Qualcosa, però, andrà nel verso sbagliato.

Una Vita, Lolita muore? Le anticipazioni

Nelle prossime puntate di Una Vita, una lieta notizia farà felici i telespettatori. Grazie al trattamento sperimentale del dottor Ramos e alla buona grazia del Cielo, Lolita guarirà completamente.

Ci sarà però un'altra sfida da affrontare a casa Palacios. In Europa è scoppiata la guerra e Antonito deve partire per una missione in Messico. Con la morte nel cuore, Lolita saluterà il marito pregando che non gli succeda nulla di nefasto.

Anabel scappa di casa

Come rendono noto le anticipazioni di Una Vita delle prossime puntate, ci saranno ancora scontri tra Anabel e Marcos.

Il padre le rivelerà di aver stretto un patto con Salustiano per farla sposare con Aurelio.

Anabel reagirà malissimo e, dopo essersi ribellata al padre, gli dirà di non intromettersi più nella sua vita. Marcos, davanti alla ribellione della figlia, la chiuderà in casa.

La furba Anabel non si farà mettere i piedi in testa e riuscirà a scappare di casa.

La sua fuga durerà però poco. Marcos la strattonerà di nuovo nella loro abitazione, cambiando le serrature.

Lo strano comportamento di Ramon, anticipazioni di Una Vita

Continueranno le indagini sulla morte di Felicia e i primi sospetti ricadranno su Natalia. Soledad sarà la prima a remare contro la bellissima giovane. Nello stesso tempo, informerà Marcos di tutti i movimenti di Anabel, rinchiusa a chiave nella sua stanza.

Intanto, Carmen condividerà con Lolita - in splendida forma - la sensazione che Ramón sia sempre più distante e che non la ami più. In effetti, Palacios si aggirerà per le vie di Acacias con fare pensieroso e sembrerà avere tutt'altro per la testa.

Lolita riuscirà a calmare le ansie di Carmen e, nello stesso tempo, esorterà Ramon a prendersi cura della moglie. Palacios ascolterà i suoi consigli portando un bel regalo a Carmen, ma non basterà per dissipare i suoi dubbi amorosi.