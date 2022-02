Non è rimasto un buon ricordo a Marika Geraci della sua esperienza a Uomini e donne. Sebbene all'interno del dating show la bella siciliana abbia trovato l'amore con Diego Ceccucci, l'ex dama del trono over non pare aver gradito il comportamento che la redazione ha avuto nei suoi confronti, visto che - secondo quanto raccontato da lei a Piudonna - non le sarebbe stata data neanche la possibilità di uscire dal programma come tutte le altre coppie.

Il percorso di Marika a Uomini e Donne

Raccontando di essere fan di Uomini e Donne fin da piccola, Marika ha raccontato il suo percorso nel dating show.

Ormai con Diego che frequenta da quasi due mesi e forma una coppia, o poco ci manca, ma da subito l'ex dama ha avuto la consapevolezza che trovare l'amore in tv non sarebbe stato semplice e in effetti le difficoltà non sono mancate per la siciliana.

Secondo lei la redazione posizionerebbe dame e cavalieri in modo tale da agevolare gli sguardi, la conoscenza con Armando l'ha subito messa in una posizione difficile.

"Resto convinta del fatto di piacergli molto", ha detto Geraci parlando di Incarnato, che alle prime battute è stato molto dolce con lei, ma poi le cose sono cambiate rapidamente. Con il cavaliere partenopeo c'è stato un secondo tentativo, dopo la sua uscita con Marcello, ma anche questo è fallito.

"Lui fa finire le sue frequentazioni perché non si può fidanzare", ha detto la donna.

L'ex dama: 'Non ero lì soltanto per visibilità'

Il comportamento di Marika, inoltre, talvolta non è stato visto di buon occhio dagli opinionisti del dating show, su questo lei stessa ha ammesso: "Rivedendomi non mi piacevo neanche io perché in effetti a volte sembravo un po’ costruita.

Ma in realtà era una forma di difesa perché lì ero in un’arena, dove ovunque ci sono degli orsi pronti a sbranarti. Io mi sforzavo di sembrare forte per difendermi, e questo mi faceva sembrare costruita".

Poi c'è stato l'incontro con Diego ma la redazione - a suo avviso - non avrebbe dato il giusto risalto alla storia. "Noi avevamo deciso di uscire da Uomini e Donne e farlo come tutti gli altri", ha detto Marika, ma qualcosa del comportamento della redazione non le è piaciuto, visto che sia lei che Ceccucci avrebbero chiamato per poter esporre il loro lieto fine e sarebbero stati richiamati dopo cinque giorni.

Insomma, complessivamente Marika non si è sentita apprezzata, come lei stessa ha detto nella sua lunga intervista.

Geraci raccontato in particolare un episodio: "Arriva il ragazzo della redazione che ci fa uscire dal camerino, riceve una telefonata e ci fa tornare dentro, dicendo che c’era stato un problema e dovevamo tornare dentro. Questo è successo alle 13. Siamo stati lì fino alle 18, senza notizie e senza neanche qualcuno che ci chiedesse se volevamo un po’ d’acqua o un caffè. Alle 18:30 arriva Rudy Zerbi in camerino e ci dice che Maria ha voluto chiudere la trasmissione prima". Marika ha spiegato, a quel punto, di essere andata su tutte le furie.

"Ma a pensarci sono comunque amareggiata e delusa per il modo in cui mi hanno trattata. Non mi hanno dato la possibilità di mostrare che non ero lì soltanto per visibilità", ha concluso l'ex dama, che spiegato poi di essere davvero felice con Diego e che questo è ciò che più conta.