Massimiliano Bartolini e Nadia Marsala sono una delle nuove coppie nate al Trono Over di Uomini e donne. In poco tempo, si sono innamorati e hanno deciso di vivere il loro amore al di fuori del programma. Massimiliano sta già guardando al futuro e non esclude il matrimonio con Nadia che, a detta dell'uomo, sarebbe il giusto coronamento della loro storia.

Massimiliano e Nadia escono insieme da Uomini e donne

L'arrivo di Massimiliano Bartolini a Uomini e donne ha scombussolato parecchio sia Gemma Galgani che Nadia Marsala. Appena entrato, il cavaliere toscano ha ricevuto una sorta di benvenuto da Gemma che ha cercato di sedurlo con uno ballo sensuale sulle note del brano simbolo di nove settimane e mezzo.

Peccato che Massimiliano non sia mai stato interessato alla dama torinese, se non per amicizia. Uno smacco che alla 72enne torinese non è mai andato giù, soprattutto dopo aver visto che il cavaliere ha cominciato a uscire con la sua rivale Nadia. Proprio con la dama romana, Massimiliano pare aver trovato la sua metà della mela, visto che in breve tempo, il sentimento é cresciuto sino ad arrivare a decidere di uscire da Uomini e donne insieme. Tutto questo è avvenuto nella registrazione del 23 febbraio, puntata che verrà trasmessa su Canale 5 nei prossimi giorni.

Massimiliano follemente innamorato di Nadia: 'Mi sento un ragazzino'

Dunque pare proprio che sua sbocciato l'amore tra Nadia e Massimiliano.

Tutto confermato proprio dal cavaliere toscano sulle pagine di U&D Magazine dove, parlando del rapporto con Nadia, ha dichiarato di sentirsi in ragazzino: "Sto vivendo un sogno". Insomma, Massimiliano sembra proprio nutrire dei forti sentimenti per la dama, visto che lui stesso, ha ammesso di non vedere al momento nessun difetto in Nadia forse perché follemente innamorato di lei.

Proprio così, Massimiliano non si nasconde e ha aperto il suo cuore. Certo non si aspettava che in così breve tempo, avrebbe potuto incontrare la sua anima gemella, per di più in un programma televisivo.

Uomini e donne, Massimiliano pensa al matrimonio con Nadia

Massimiliano, è padre di due figlie avute dall'ex moglie e, proprio parlando di loro, il cavaliere è certo che le ragazze saranno contente del fatto che lui finalmente ha ritrovato l'amore.

Non solo, Massimiliano ora guarda al futuro con la dama romana e si è detto pronto a trasferirsi a Roma da lei. Ma c'è di più, visto che Bartolini ha già parlato di matrimonio con la sua Nadia. Proprio così, il cavaliere sta bruciando le tappe e forse perché proprio così tanto innamorato ha confessato: "Nadia ha tirato fuori una parte di me nascosta e il matrimonio sarebbe il giusto coronamento di questa storia". Forse nessuno avrebbe scommesso su questa coppia, almeno inizialmente. I fatti stanno dimostrando che se c'è la volontà, si può trovare l'amore anche a Uomini e donne.