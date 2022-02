È un successo senza fine quello di Erkenci Kuş, meglio conosciuto in Italia come DayDreamer - Le ali del sogno, la serie che ha visto come protagonisti Can Yaman e Demet Özdemir (che a breve debutterà con una nuova serie per il digitale). Recentemente ha debuttato in Argentina, raggiungendo uno share pari al 55% ed entrando a far parte della top 5 dei programmi più visti della rete in cui va in onda, Telefe.

Erkenci Kuş, la serie che tra il 2018 e il 2019 ha visto come protagonisti Can Yaman e Demet Özdemir, sta riscuotendo un grandissimo in Argentina.

Fino a ora il record di ascolti, oltre che in Turchia, l'aveva avuto in Italia. Basti solo pensare che nel 2021, durante la prima settimana di marzo, aveva raggiunto 73 milioni di visualizzazioni su Mediaset Play, battendo addirittura Sanremo, che su RaiPlay aveva conquistato "solo" 71 milioni di visualizzazioni.

Ora il successo arriva oltreoceano in Argentina, dove Erkenci Kuş (con il nome di Soñar Contigo) viene trasmessa sul canale Telefe.

La prima puntata è andata in onda lunedì 21 febbraio nella fascia preserale della rete e ha raggiunto un punteggio di ascolto dell 10.3, pari al 55,54% di share (con punte del 57,25%), battendo il programma concorrente che è arrivato al 34,38% di share. Con il trascorrere delle puntate gli ascolti son cresciuti sempre di più e durante la settimana la serie ha raggiunto un punteggio medio pari a 10.61, diventando la serie romantica più in Argentina nell'ultima settimana ed entrando nel Top 5 dei programmi più visti di Telefe.

L'hashtag #SoñarContigo, quotidianamente, diventa anche trending topic su Twitter.

Le 'dizi' spopolano oltreoceano

Dopo l'Italia e la Spagna, ora le Serie TV turche stanno conquistando l'Argentina, che negli anni Ottanta e Novanta è stata la maggiore produttrice di soap opera e negli ultimi tempi ha avuto successo con le produzioni per teenager della Disney (alcuni esempi sono Il Mondo di Patty e Violetta).

Ora, però le "dizi" sembrano prendere piede e oltre a Erkenci Kuş sta raccogliendo una grande consenso di pubblico Sen Anlat Karadeniz, serie drammatica che tra il 2018 e il 2019 ha visto come protagonisti Ulaş Tuna Astepe, İrem Helvacıoğlu, Mehmet Ali Nuroğlu, Sinan Tuzcu e Öykü Gürman. In Argentina la serie va in onda con il nome Fugitiva ed è il secondo programma più visto su Telefe.

A causa delle scene violente presenti, in Turchia la serie ha rischiato la chiusura. Infatti ai tempi sono state inoltrate diverse denunce all'Rtük (Radyo ve Televizyon Üst Kurulu), ovvero l'agenzia statale turca che si occupa del monitoraggio, della regolamentazione e della sanzione delle trasmissione televisive e radiofoniche turche.