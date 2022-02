Nella registrazione di Uomini e donne di mercoledì 23 febbraio ci sono state importanti novità e colpi di scena. Infatti, Nadia e Massimiliano hanno deciso di lasciare insieme il dating show. Dopo poche settimane di conoscenza, la dama romana e il cavaliere toscano hanno preferito vivere la loro storia d'amore lontano dalle telecamere e sono andati via insieme dal programma.

Uomini e Donne, registrazione 23 febbraio: Nadia e Massimiliano lasciano lo show

Nadia e Massimiliano si sono innamorati a Uomini e Donne e, dopo poche settimane di conoscenza, hanno deciso di lasciare il dating show insieme.

Le anticipazioni di Uomini e Donne trapelate in rete sull'account Instagram di Lorenzo Pugnaloni rivelano che la coppia ha spiegato in centro studio come stesse proseguendo la frequentazione. A un certo punto, Bartolini ha proposto alla dama di lasciare il programma insieme. Sembrerebbe che Nadia sia rimasta spiazzata e colta di sorpresa per la proposta di Massimiliano. In ogni caso, nonostante lo stupore per la richiesta, Marsala ha accettato.

Uomini e Donne, anticipazioni: Nadia e Massimiliano vivono la loro storia d'amore lontano dalle telecamere

Nadia e Massimiliano hanno avuto una breve conoscenza all'interno della trasmissione di Maria De Filippi. Infatti, il cavaliere toscano si è presentato nello studio di Uomini e Donne, per la prima volta, a gennaio.

Durante la sua prima puntata, Bartolini ha conosciuto Gemma. In quell'occasione, la dama torinese aveva accolto il nuovo single del parterre con un balletto. Però, nonostante Galgani nutrisse un interesse per il nuovo arrivato, Massimiliano ha preferito concentrarsi fin da subito su Nadia. Nella registrazione del 23 febbraio, la coppia ha lasciato il programma, per vivere la storia d'amore lontano dalle telecamere.

Uomini e Donne, prossime puntate: Massimiliano fa breccia nel cuore di Nadia

Massimiliano è riuscito a conquistare in poco tempo Nadia. Fin da subito, la dama romana aveva mostrato di trovarsi bene in compagnia di Bartolini. Nelle ultime puntate andate in onda sul piccolo schermo, inoltre, la coppia aveva dichiarato che la loro frequentazione stava procedendo a gonfie vele.

A tal proposito, i due protagonisti del parterre over avevano affermato di avere trascorso la notte insieme. Al momento, non è chiaro se anche per Bartolini e Marsala ci siano stati i petali rossi quando hanno deciso di lasciare la trasmissione di Canale 5. Non resta che attendere le prossime puntate di Uomini e Donne, per scoprire dettagli in più su quanto è accaduto in studio durante le riprese di mercoledì 23 febbraio.