Dopo essere riapparso a U&D con un video messaggio rivolto a Gemma Galgani, Giorgio Manetti è tornato al centro del Gossip per la sua vita amorosa. Stando a quello che racconta Novella 2000, il "Gabbiano" starebbe frequentando l'ultima ex di Paolo Brosio. I due sarebbero stati visti in atteggiamenti piuttosto confidenziali a Sanremo: pare che Maria Laura De Vitis non avesse occhi che per l'ex cavaliere del Trono Over.

Aggiornamenti sul privato del cavaliere di U&D

Anche se ha lasciato il cast di U&D da anni, Giorgio Manetti continua ad essere un assoluto protagonista della cronaca rosa.

Oltre a rilasciare pungenti interviste sul programma e su Gemma Galgani, il "Gabbiano" fa parlare di sé per i suoi amori.

Terminata la lunga relazione con la concittadina Caterina, il toscano è ufficialmente single ma nelle ultime ore sono trapelate nuove interessanti indiscrezioni a riguardo.

Il settimanale di gossip, infatti, fa sapere che l'ex cavaliere del Trono Over avrebbe un flirt con una ragazza che nel recente passato è stata legata a Paolo Brosio.

I giornalisti sostengono che sarebbe la giovanissima Maria Laura De Vitis la nuova fiamma dell'uomo che per tanto tempo ha monopolizzato intere puntate del dating-show di Maria De Filippi, sia per il tira e molla con la dama torinese che per i suoi battibecchi con Gianni Sperti.

Le voci sul protagonista di U&D

Quello che si racconta, è che Giorgio e Maria Laura sarebbero stati beccati insieme ad una serie di eventi che si sono tenuti a Sanremo la prima settimana di febbraio.

Entrambi i protagonisti di questo gossip avrebbero presenziato a delle feste organizzate durante il Festival nella città che lo ospita, ed è proprio in queste occasioni che qualcuno avrebbe notato la loro intesa.

Chi sostiene di aver visto Manetti e De Vitis in atteggiamenti più che amichevoli, dice anche che la giovane non avrebbe avuto occhi che per l'ex cavaliere di U&D, tanto da riservargli lunghi sguardi di forte complicità davanti a tutti.

I diretti interessati non si sono ancora esposti per commentare o per smentire questa chiacchiera, quindi sul web si rincorrono voci e commenti sulla coppia che si starebbe formando proprio nel periodo in cui il toscano è riapparso su Canale 5.

Le parole di Manetti negli studi di U&D

Prima che esplodesse il gossip sulla presunta frequentazione con la giovane ex fidanzata di Paolo Brosio, Giorgio era tornato prepotentemente al centro dell'attenzione mediatica per le parole poco carine che ha rivolto a Gemma in una recente puntata di U&D.

Interpellato da Tina a commentare l'accusa che Galgani le rivolge di rovinare tutte le sue storie d'amore, in un video messaggio il "Gabbiano" ha detto: "Se un uomo ha le cosiddette, non si fa intimorire e va avanti per la propria strada".

"Se ti vuole veramente bene, non si cura delle critiche dell'opinionista", ha proseguito Manetti nello sfogo che ha lasciato basita la regina del Trono Over.

Il toscano è stato molto duro con l'ex fidanzata quando ha aggiunto: "Smettila di lamentarti e di dare la colpa a Tina dei tuoi fallimenti.

Lei dice sempre la verità".

Queste frecciatine hanno colpito Gemma e hanno scatenato l'ilare reazione di Cipollari, felice per essere stata scagionata sia da Giorgio che da tutti gli ex cavalieri che ha contattato per replicare alle accuse che la "rivale" le fa quotidianamente davanti alle telecamere.

Al momento, dunque, è da escludere un ritorno di Manetti nel cast del dating-show del quale è stato assoluto protagonista per anni e che lui stesso ha lasciato per i continui attacchi di Gianni.