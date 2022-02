Nella giornata di mercoledì 16 febbraio si sono svolte le registrazioni delle nuove puntate di Uomini e donne. Nel corso delle riprese ci sono state importanti novità per il trono classico. Infatti, Federica Aversano era presente, ma non è potuta entrare in studio, perché aveva la febbre. Nel frattempo, sia Matteo, sia Luca non hanno fatto ancora la scelta. Inoltre, per Ranieri non è arrivata nessuna nuova corteggiatrice.

Le anticipazioni diffuse in rete da Lorenzo Pugnaloni sul suo account Instagram rivelano che Federica Aversano non è potuta entrare nello studio del dating show di Maria De Filippi. In base a quanto trapelato sul web, la corteggiatrice di Matteo Ranieri aveva la febbre e, pertanto, non ha potuto partecipare alle riprese delle nuove puntate della trasmissione di Canale 5. In ogni caso, non ci sarebbero complicazioni riguardo lo stato di salute di Federica, perché la single non sarebbe positiva.

Infatti, le anticipazioni trapelate sul web rivelano che Federica era presente, ma a causa della febbre non ha potuto entrare in studio. Aversano, pertanto, si è dimostrata ancora interessata al tronista del dating show. Al momento, Federica è l'unica single che sta provando a fare breccia nel cuore del tronista, infatti, Denise aveva deciso di lasciare la trasmissione già da qualche giorno.

Se da un lato il percorso di Matteo sembrerebbe fermo a una sola ragazza, discorso diverso è per Luca. Infatti, le anticipazioni delle riprese di mercoledì 16 febbraio rivelano che in studio non è scesa nessuna corteggiatrice per il tronista ligure, pertanto, c'è soltanto Federica.

Per quanto riguarda Salatino, invece, non sono trapelati grandi novità riguardo il suo percorso nella trasmissione di Maria De Filippi. L'unica informazione certa, attualmente, è che Luca non ha fatto ancora la scelta. Non resta che attendere le prossime puntate di Uomini e Donne, per scoprire come proseguiranno i troni di Luca Salatino e Matteo Ranieri e per sapere se riusciranno a trovare l'amore in televisione e se la seconda volta sarà quella giusta.