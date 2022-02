Il percorso di Matteo Ranieri a Uomini e donne si complicherà ulteriormente nel corso delle prossime puntate in onda su Canale 5. Le due corteggiatrici Denise e Federica non si presenteranno in studio. Di fatto rimarrà senza corteggiatrici. Maria De Filippi farà presente anche le accuse rivolte da Denise alla redazione del programma. L'altro tronista Luca Salatino invece, farà la conoscenza di una nuova pretendente. Ecco qualche anticipazione sulle puntate in onda la prossima settimana.

Matteo resta senza corteggiatrici: Denise e Federica non si presentano

Il percorso di Matteo Ranieri a Uomini e donne si farà sempre più difficile. Sembrava che il giovane ligure si fosse ormai concentrato sulle due corteggiatrici Denise Mingiano e Federica Aversano, ma qualcosa cambierà proprio nel corso delle puntate in onda la prossima settimana. Ciò che andrà in onda farà riferimento alla registrazione avvenuta il 9 febbraio, durante la quale Matteo scoprirà che sia Denise che Federica non si saranno presentate in studio. Maria, De Filippi si mostrerà molto protettiva e comprensiva con il tronista, dicendogli di prendersi tutto il tempo che vuole per decidere cosa fare. Potrebbe andare a riprendere le due corteggiatrici oppure no.

Potrebbe infatti scegliere di far scendere nuove ragazze, ricominciando di fatto il suo percorso.

Tutte le altre novità delle puntate in onda dal 14 al 18 febbraio

Sta di fatto che Maria lascerà tutto il tempo a Matteo per decidere cosa fare. Nel frattempo, dando uno sguardo al percorso invece di Luca Salatino, nelle puntate in onda sino al prossimo 18 febbraio, si vedrà il tronista eliminare una delle corteggiatrici.

Per lui arriverà una nuova pretendente, Soraya, che lo colpirà molto e che deciderà quindi di tenere. Per quanto riguarda invece il Trono Over, sembrerà proseguire nel migliore dei modi la conoscenza di Ida con Alessandro. Per saperne di più su tutti i protagonisti di Uomini e donne, non resta che sintonizzarsi su Canale 5 dal 14 al 18 febbraio nel consueto orario delle 14:45.

Le accuse di Denise alla redazione di Uomini e donne

Maria De Filippi farà sapere che Denise ha mandato dei messaggi alla sorella di Matteo, preannunciando che non sarebbe più andata in studio. Non solo, avrebbe pure accusato la redazione di Uomini e donne, di aver organizzato tutto il teatrino con Armando. Pertanto la conduttrice deciderà di leggere le parole scritte da Denise a tutti i presenti. Parole che non saranno affatto pacifiche. La ragazza infatti, sarà convinta che sia stata la redazione a spingere Armando a farsi avanti con lei e quindi la bomba sganciata da Denise interesserà non solo chi lavora dietro le quinte ma anche Maria De Filippi stessa. Ovviamente, la padrona di casa negherà tutto. Quindi è auspicabile che il pubblico non rivedrà più Denise Mingiano in studio, anche a fronte delle accuse rivolte al programma.