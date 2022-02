Proseguono gli appuntamenti con le registrazioni di Uomini e donne e, questo pomeriggio 16 febbraio, i protagonisti del trono classico e del trono over sono ritornati in studio per le riprese delle nuove puntate.

Riflettori ben puntati sul trono di Matteo Ranieri: il ragazzo si ritrova a fare i conti con un percorso decisamente complicato e, in tanti si aspettavano di assistere alla sua uscita di scena da questa registrazione. Alla fine, però, non è stato così, dato che Matteo non ha lasciato il trono.

Le anticipazioni di Uomini e donne, registrazione 16/02: Matteo al centro dell'attenzione

Nel dettaglio, le anticipazioni della nuova registrazione di Uomini e donne del 16 febbraio 2022, rivelano che l'attenzione principale è stata incentrata sulle vicende di Matteo Ranieri che dopo l'addio di Denise (che ha scelto di abbandonare definitivamente la trasmissione di Maria De Filippi) si ritrova in studio solo con la pretendente Federica.

Ebbene, gli spettatori e fan della trasmissione attendevano con trepidazione la registrazione di questo pomeriggio, in quanto credevano che il tronista si sarebbe congedato dal trono, magari facendo la sua scelta finale oppure abbandonando la trasmissione.

Alla fine, però, non è successo nulla di tutto questo, dato che Matteo continua ad essere uno dei protagonisti del programma Mediaset.

Matteo Ranieri non lascia il trono di U&D

Nel dettaglio, le anticipazioni di questa nuova registrazione di Uomini e donne del 16 febbraio, rivelano che Matteo non ha fatto la sua scelta ma non ha neanche abbandonato il trono.

L'ex fidanzato di Sophie Codegoni, quindi, porta avanti il suo percorso anche se, questo pomeriggio, ha dovuto fare i conti con l'assenza in studio anche dell'unica corteggiatrice rimasta.

Gli spoiler del programma dei sentimenti di Maria De Filippi, rivelano che Federica non ha preso parte alla registrazione delle nuove puntate.

Federica assente in studio: anticipazioni Uomini e donne registrazione 16 febbraio

Il motivo? Per fortuna non ha abbandonato la trasmissione, così come ha fatto Denise, bensì non ha potuto partecipare alle riprese del talk show perché aveva la febbre.

A quanto pare, però, il pericolo Covid-19 sarebbe scongiurato, dato che si tratterebbe di semplice influenza e per fortuna la ragazza sta bene.

Tuttavia, per rispettare le regole del periodo, non ha potuto entrare in studio per partecipare alle riprese di questo mercoledì 16 febbraio. Anche questa volta, inoltre, non ci sono state nuove pretendenti per Matteo: nessuna nuova corteggiatrice è arrivata in studio per conoscerlo e quindi, ad oggi, il tronista ligure porta avanti il suo percorso solo con Federica.