Le puntate di Un posto al sole stanno appassionando i telespettatori di Rai 3. Negli episodi che andranno in onda in televisione da lunedì 7 a venerdì 11 febbraio, ci sarà l'ingresso di un nuovo personaggio nel cast. Infatti, Alessandro Orrei entrerà a far parte della soap partenopea, interpretando il ruolo di Corrado Martucci, un ex compagno di scuola di Rossella. La figlia di Silvia e il suo amico si ritroveranno in pronto soccorso e la dottoressa Graziani scoprirà che il suo coetaneo ha un tumore al pancreas. A quel punto, Rossella avrà una crisi esistenziale e inizierà a farsi delle domande sulla vita e sulla professione di medico.

Un posto al sole, anticipazioni all'11 febbraio: Corrado incontra Rossella in ospedale

Durante il turno in pronto soccorso, Rossella incontrerà il suo ex compagno di classe Corrado. Ai tempi della scuola, Graziani era una studentessa modello e passava i compiti a Martucci, pertanto, il giovane si ricorderà della sua amica, come la classica secchiona. Negli episodi di Un posto al sole che verranno trasmessi sul piccolo schermo fino a venerdì 11 febbraio, Corrado avrà dei forti dolori addominali e Rossella darà le giuste attenzioni al suo paziente e si raccomanderà di farlo visitare al più presto.

Un posto al sole, trame all'11 febbraio: Rossella scopre che Corrado ha un tumore al pancreas

Corrado verrà visitato e, purtroppo, la diagnosi sarà una doccia fredda.

Infatti, Martucci avrà un tumore al pancreas molto aggressivo e non operabile. Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole, che andranno in onda in televisione fino all'11 febbraio, rivelano che Rossella avrà un duro compito. Infatti, la dottoressa Graziani dovrà mettere il suo ex compagno di scuola di fronte alla realtà, facendogli capire quale sia la sua condizione di salute che la gravità della malattia che lo ha colpito.

Un posto al sole, puntate all'11 febbraio: Rossella ha una crisi esistenziale per la malattia di Corrado

Purtroppo, però, la fidanzata di Riccardo Crovi inizierà a riflettere sulla sorte del suo amico e verrà colta da una forte crisi esistenziale e professionale. La figlia di Silvia, infatti, inizierà a farsi domande riguardo la vita e la carriera che ha scelto di intraprendere.

La dottoressa Graziani si chiederà come sia possibile che un ragazzo della sua età venga colto da un male incurabile e, inoltre, inizierà a dubitare del lavoro che ha deciso di fare nella vita. A quel punto, Rossella si chiederà come si riescano ad affrontare momenti del genere sul luogo di lavoro, quando una persona vicina soffre e viene colpita da un tumore inoperabile. Nel frattempo, mentre la dottoressa sarà in crisi, Riccardo tornerà a Napoli e proverà a dare conforto alla sua fidanzata, suggerendole un'idea per sollevare il morale di Corrado. Non resta che attendere le prossime puntate di Un posto al sole, per scoprire se il compagno di scuola di Rossella guarirà o se la sua vita verrà spezzata in giovane età.