Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera italiana 'Il Paradiso delle signore', interpretata fra gli altri da Alessandro Tersigni (Vittorio Conti), Roberto Farnesi (Umberto Guarnieri), Vanessa Gravina (Adelaide di Sant'Erasmo), Antonella Attili (Agnese Amato), Emanuel Caserio (Salvatore Amato), Neva Leoni (Tina Amato). Le nuove puntate si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 7 all'11 febbraio 2022, tutti i giorni su Rai 1 a partire dalle ore 15:55. Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sui sensi di colpa di Gemma per aver danneggiato la serenità della sua famiglia, sulla volontà di Sandro di riconquistare Tina, sulla scomparsa di Adelaide e sui piani di vendetta di Dante.

Veronica scopre il segreto di Gemma

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore ci segnalano che Veronica affronterà Gemma, dopo aver scoperto che è lei l'autrice della lettera misteriosa ricevuta da Gloria. La ragazza cercherà di giustificarsi agli occhi della madre, affermando di aver fatto tutto per proteggere la loro famiglia. Più tardi, i sensi di colpa di Gemma aumenteranno ancora di più quando scoprirà che la sua iniziativa non ha fatto altro che avvicinare ancora di più Gloria ad Ezio. Nel tentativo di riparare al suo errore, la giovane mediterà di raccontare tutta la verità alla Moreau. Intuendo le intenzioni della figlia, Veronica deciderà di prendersi tutta la colpa e chiederà a Gloria un incontro segreto.

Ezio lo verrà sapere e si presenterà all'appuntamento.

Vittorio aiuta Sandro a riconquistare Tina

Sandro deciderà di voler riconquistare il cuore di Tina, affidandosi anche all'aiuto offertogli da Vittorio. Poco dopo, l'uomo organizzerà una sorpresa alla moglie che reagirà molto male. I problemi per Tina non si limiteranno soltanto alla sua sfera sentimentale ma anche a quella professionale: infatti, la cantante non sarà scelta per recitare nel musicarello di Brivio.

Ferdinando Torrebruna farà il suo ingresso al Circolo, grazie all'invito di Fiorenza. L'uomo si farà conoscere molto presto da tutti i soci, restando piacevolmente colpito da Ludovica. Più tardi, Torrebruna accetterà di lavorare con Dante e Fiorenza, a patto che la ragazza sia una dei soci dell'affare. Umberto non riuscirà più ad ignorare l'assenza prolungata di Adelaide, tanto che sarà costretto a spiegare alla polizia cosa sia successo.

Nel frattempo, il Commendatore spiegherà a Marco quale sia la vera ragione della partenza improvvisa della contessa. Più tardi, Flora deciderà di deporre a favore dei Guarnieri, favorendo nettamente la posizione di Adelaide di fronte alle forze dell'ordine. Nonostante l'affare con gli americani si sia rivelato un buco nell'acqua, Dante continuerà a portare avanti i suoi piani per togliere il Paradiso dalle mani di Umberto e Vittorio. Armando riceverà notizie poco piacevoli su Rocco e le riferirà ad Agnese, che si renderà conto che il matrimonio del figlio è a rischio. Salvo farà una proposta per acquisire la casa, acuendo ancora di più i sensi di colpa di Anna che non ha ancora trovato il coraggio di rivelargli la verità su sua figlia.