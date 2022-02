La seconda stagione di Doc - Nelle tue mani sta appassionando i telespettatori di Rai 1. Nella serata di giovedì 10 febbraio andrà in onda la quarta puntata della fiction e verranno trasmessi il settimo e l'ottavo episodio della serie televisiva di successo. Le anticipazioni rivelano che Andrea Fanti sarà alle prese con i test per tornare ad essere nuovamente primario del Policlinico Ambrosiano, ma Caruso lo metterà in difficoltà. Inoltre, Cecilia inizierà a capire cosa sta nascondendo da tempo il suo team. Nel frattempo, verranno trattate anche le vicende legate al passato di Enrico e all'inizio della relazione fra Elisa e Massimo.

Doc - Nelle tue mani 2, trama 10 febbraio: Caruso mette in difficoltà Andrea Fanti

Andrea Fanti ha perso la memoria, ma non la sua voglia di continuare ad essere un bravo medico. Infatti, negli episodi di Doc - Nelle tue mani già trasmessi in televisione, il papà di Carolina ha manifestato il suo desiderio di tornare ad essere un buon primario. Purtroppo, però, per ricoprire il ruolo di responsabilità, Andrea ha dovuto sottoporsi ad alcuni test e dovrà continuare a farlo, per dimostrare di essere idoneo all'incarico. Caruso sta tentando di ostacolare Fanti e, anche negli episodi che andranno in onda sul piccolo schermo nella serata del 10 febbraio, l'avvocato Umberto proverà a mettere in difficoltà il dottore.

Doc - Nelle tue mani 2, puntate 10 febbraio: Cecilia vicina a scoprire il segreto di Andrea e del suo team

Nel frattempo, il ruolo di primario di medicina interna del Policlinico Ambrosiano è stato ricoperto da Cecilia, ex compagna di università di Andrea e della sua ex moglie Agnese. Da quando ha iniziato a lavorare nell'ospedale milanese, la dottoressa Tedeschi ha provato a capire se Fanti e il suo team di medici stessero nascondendo qualcosa.

Le anticipazioni delle puntate di Doc - Nelle tue mani 2 del 10 febbraio rivelano che Cecilia inizierà a capire qualcosa in più su quanto stanno nascondendo i medici che lavorano con Andrea. Purtroppo, però, al momento non è chiaro cosa scoprirà la dottoressa Tedeschi.

Doc - Nelle tue mani 2, episodi al 10 febbraio: la storia di Elisa e Massimo e il passato di Enrico

Nel corso della serata del 10 febbraio verranno trattate anche altre vicende, legate ad altri medici del Policlinico Ambrosiano. Infatti, nel settimo e nell'ottavo episodio verrà trattato per la prima volta il passato di Enrico, non ancora raccontato. Inoltre, ripercorrendo i momenti del passato e dell'inizio della pandemia, verranno rivelati dettagli riguardo l'inizio della relazione fra Elisa e Massimo e la crisi che la dottoressa ha avuto con Gabriel. Il secondo episodio della serata, invece, si intitolerà Cane blu e verrà rivelato il significato che si cela dietro l'espressione che i medici dicono, prima di affrontare i momenti di difficoltà. Non resta che attendere le prossime puntate di Doc - Nelle tue mani, per scoprire come proseguiranno le vicende di Andrea Fanti e dei suoi colleghi.