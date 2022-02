Lunedì 31 gennaio è stata apportata un'importante modifica alla sigla di Un posto al sole. Al suo interno, adesso, è presente infatti un protagonista storico assente da diversi anni nella intro. La nuova sigla è stata inaugurata il 23 agosto del 2021 ed era stato promesso ai fan che, a differenza del passato, i personaggi si sarebbero alternati in base alle nuove trame. Va detto che, fino a ieri, tale promessa non era stata mantenuta. L'unico vero cambiamento effettuato aveva riguardato infatti solo la posa di Marina Giordano. Ora però c'è la prima sostanziale modifica, grazie all'ingresso di Diego Giordano che prende il posto di un altro storico personaggio.

Upas: Diego al posto di Vittorio nella nuova intro

Nella sigla di Un posto al sole, andata in onda lunedì 31 gennaio, c'è stato l'ingresso a sorpresa di Diego Giordano (Francesco Vitiello). La sua presenza rappresenta sicuramente un segnale importante per questo personaggio, che dovrebbe essere destinato ad avere maggiore spazio nelle trame future. Il figlio maggiore di Raffaele prende il posto di Vittorio Del Bue (Alessandro Amato D'Auria), e anche su questo punto va sicuramente fatta una considerazione. L'esclusione dalla sigla di Vicky Beef avvalora la teoria che vorrebbe il giovane attore deciso a non tornare. Difficile a dirsi se sia davvero così, ma sta di fatto che nessuno degli altri personaggi usciti dalla soap è infatti stato tolto dalla sigla.

Michele, Angela e Patrizio sono rimasti infatti al loro posto, anche se potrebbero esserci nuove modifiche in futuro.

Un posto al sole: Diego Giordano presente sin dalla prima puntata

Francesco Vitiello meritava sicuramente questa promozione, considerato che è uno dei pochissimi protagonisti ad essere presente nella intro del primissimo episodio.

Va anche detto che però, ultimi mesi, Diego aveva avuto un ruolo abbastanza marginale nelle varie storyline, eccezion fatta per alcune brevi, ma significative, interazioni con Mattia il rider, rivelatosi poi l'aggressore di Susanna. Ad oggi Diego continua a rimanere ai margini della narrazione, ma questo attestato di stima della Produzione potrebbe essere il segno di un futuro cambiamento.

Un posto al sole, addii e rientri: da Angela a Vittorio

La nuova sigla conferma che, almeno per il momento, Otello e Viola restano ancora fuori dal cast. Angela e Michele, seppur assenti al momento, sono rimasti, invece, al loro posto nella intro. Per la moglie di Franco c'è già la conferma del suo rientro, ma manca ancora una data, mentre per quanto riguarda Saviani non c'è nessuna certezza, ma la sensazione è che rientrerà nei prossimi mesi. C'è grande attesa per Arianna che dovrebbe tornare nelle prossime settimane, da valutare se riprenderà anche il suo posto nella sigla. Per finire va fatta una riflessione sui due ragazzi usciti da poco. Alcune voci vedrebbero nel viaggio di Patrizio e Vittorio un vero e proprio addio. Per scoprirlo bisognerà attendere le prossime settimane, ma il fatto che sia uscito dalla sigla non è indubbiamente un buon segno per i fan di Vicky Beef.