L'amore era nell'aria per Marina e Roberto in Un Posto al Sole, che si sono baciati dopo il loro avvicinamento conseguente alla brutta situazione creata da Fabrizio.

Le anticipazioni della puntata di Upas di mercoledì 2 febbraio 2022 in onda su Rai 3 alle ore 20:45 raccontano che la signora Giordano si lascerà trasportare dalla mai sopita passione per Ferri che, nel bene o nel male, è sempre stato presente nella sua vita. Sono anni che i due si cercano, si odiano, si fanno del male. Eppure, tornano ad amarsi travolti dai loro reciproci sentimenti, spezzando noncuranti i cuori dei rispettivi partner.

Come la prenderà Lara quando verrà a sapere che Roberto vuole Marina accanto a lui? Ferri è stato chiaro: niente relazioni impegnate. Certo, a eccezione di Marina, come sempre.

Problemi in vista - e anche piuttosto gravi - per Nunzio e Chiara, sempre più dipendente dalla cocaina. Il segreto della giovane Petrone è a un passo dal venire alla luce.

Marina divisa tra Roberto e Fabrizio: Un Posto al Sole anticipazioni

Ferri ha sorpreso Marina con uno dei suoi travolgenti baci e lei non si è di certo sottratta. Roberto le è vicino da quando Rosato l'ha aggredita, spaventandola a morte. Fabrizio si è ripreso fisicamente, ma non psicologicamente. Consapevole del male fatto a Marina, è deluso da se stesso e non sa come fare per riacquistare la fiducia della sua compagna.

Le anticipazioni di Un Posto al Sole della puntata che andrà in onda mercoledì su Rai 3 raccontano che Marina si lascerà travolgere dalla passione per Roberto, ma non senza sensi di colpa. La confusa Giordano sa bene in che condizioni si trova Fabrizio che, fino a prova contraria, è ancora legato a lei.

L'istinto di Marina la spinge verso Roberto, lo seguirà?

Intanto, la povera Lara non sa ancora che cosa la aspetta.

Rossella e Silvia lontane a causa di Giancarlo

Mariella non è d'accordo con i troppi cambiamenti e le imposizioni di Sarti a Sasà e, presa dalla rabbia, finisce con il dargli il consiglio sbagliato.

Nel frattempo, Rossella e Silvia non riescono ad appianare le loro divergenze.

La presenza di Giancarlo non è gradita a Ross, e non solo.

La discesa di Chiara nelle nuove puntate di Un Posto al Sole

Le anticipazioni di Un posto al sole si concentrano su Chiara e sulla sua dipendenza, che la sta portando alla rovina. La giovane Petrone si comporta in modo nervoso e scostante, cosa che non è passata inosservata agli occhi di Filippo, che ha iniziato a sospettare qualcosa.

Nunzio, nella speranza di fare una gradita sorpresa Chiara, le prepara una serata romantica. Peccato che non sappia cosa nasconda la sua fidanzata. Quella che dovrebbe essere un momento magico, si trasformerà in un incubo a occhi aperti e per la giovane Petrone sarà l'inizio della discesa nell'abisso. Riuscirà a fermarsi in tempo prima che sia troppo tardi? Non resta che vedere come si evolveranno le trame di Upas.