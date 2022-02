L'appuntamento con la soap Una vita prosegue nel primo pomeriggio di Canale 5 e le anticipazioni spagnole legate alle prossime puntate, che presto andranno in onda nel daytime della rete ammiraglia, rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena.

I riflettori saranno puntati in primis su un terribile attentato che si verificherà ad Acacias e che porterà a delle conseguenze a dir poco nefaste. Diversi abitanti perderanno drasticamente la vita in seguito a questa esplosione e tra questi spicca anche la povera Carmen, che morirà tra le braccia del suo amato Ramon.

Anticipazioni spagnole Una vita: un attentato devasta il quartiere

Nel dettaglio, le anticipazioni spagnole della soap opera Una vita rivelano che sono in arrivo delle nuove puntate a dir poco clamorose, che saranno incentrate in primis su un terribile attentato che si verificherà in quartiere e che porterà a delle conseguenze a dir poco nefaste ed inaspettate.

All'improvviso, l'armonia e la serenità degli abitanti, verrà spazzata via da una esplosione che provocherà un clamoroso boato che risuonerà in tutto il quartiere.

Detriti e polvere annebbiano Acacias: l'attentato verrà poi rivendicato dagli anarchici e travolgerà le vie e gli abitanti della zona.

Grave lutto per Ramon dopo l'esplosione in quartiere

Lolita, che si troverà all'interno del suo negozio, disperata si precipita per strada: la donna intravede la carrozzina incustodita del suo bambino e si precipiterà subito da lui. Per fortuna sta bene e non ha perso la vita.

Poco distante, però, ci sarà Ramon, il suocero di Lolita che si ritroverà a dover fare i conti con una scena a dir poco straziante che lo lascerà senza parole.

La sua amata Carmen è rimasta coinvolta in pieno in questa terribile esplosione che si è verificata ad Acacias 38. La situazione per lei sarà a dir poco nefasta.

Carmen muore tra le braccia di Ramon: anticipazioni spagnole Una vita

Le anticipazioni spagnole di Una vita rivelano che quando Ramon soccorrerà il corpo della sua amata moglie, non potrà fare altro che prenderne atto del suo decesso.

Carmen morirà tra le braccia del suo amato, lasciandolo in un vortice di disperazione. Tale attentato, infatti, finirà per stravolgere per sempre in negativo la vita dell'uomo, il quale si ritroverà a dover fare i conti anche con un altro tremendo lutto.

Gli spoiler delle prossime puntate di Una vita, infatti, rivelano che Ramon si ritroverà a dover affrontare anche la morte inaspettata di suo figlio Antonito.

Pure per lui non ci sarà nulla da fare: l'attentato si rivelerà fatale per la sua vita e morirà poco dopo essere stato soccorso da Lolita e portato in ospedale per essere sottoposto ai dovuti accertamenti medici del caso.

Insomma nuovi episodi scoppiettanti quelli della soap opera spagnola che si avvicina verso il gran finale di sempre anche nel nostro Paese, dopo che per anni ha appassionato una media di oltre due milioni e mezzo di spettatori.