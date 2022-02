Prosegue l'appuntamento con la soap Una vita e le anticipazioni delle nuove puntate spagnole che presto arriveranno anche in tv su Canale 5, rivelano che ci saranno dei colpi di scena clamorosi nel finale.

Occhi puntati sull'attentato che scombussolerà definitivamente la comunità di Acacias e che porterà a delle conseguenze a dir poco nefaste per tutti gli abitanti. Tra i più colpiti ci sarà Ramon, che dovrà assistere alla morte di suo figlio Antonito e alla dipartita di sua moglie Carmen.

Anticipazioni spagnole Una Vita, finale: l'esplosione che devasta Acacias

Nel dettaglio, le anticipazioni spagnole legate al finale della soap opera Una Vita rivelano che la tranquillità della comunità verrà spazzata via da un terribile attentato che, successivamente, verrà rivendicato dagli anarchici e che porterà morte e distruzione ad Acacias.

In quella che sembrerà essere una mattina tranquilla e spensierata per tutti gli abitanti, una tremenda esplosione porterà a delle conseguenze a dir poco terribili, dato che nel giro di pochi minuti, l'intero quartiere si ritroverà ricoperto di detriti e polvere.

L'esplosione causerà non pochi danni e soprattutto porterà alla morte di diversi abitanti che in quel momento si trovavano in piazza e si ritroveranno vittime di questa terribile esplosione.

Ramon affronta la morte di Carmen e Antonito: anticipazioni Una Vita

Le anticipazioni spagnole del finale di Una Vita rivelano che tra quelli che saranno particolarmente colpiti da tutto ciò, ci sarà Ramon.

L'amico di Felipe, infatti, si ritroverà a dover fare i conti con un terribile doppio lutto che gli lacererà il cuore e che lo porterà ad essere disperato.

Ramon, infatti, assisterà alla morte di sua moglie Carmen che perderà la vita tra le sue braccia dopo questa terribile esplosione.

Ma non è finita qui, perché le anticipazioni delle nuove puntate spagnole di Una Vita rivelano che pure Antonito perderà tragicamente la vita in seguito a questo attentato che sconvolgerà per sempre il quartiere.

Lolita disperata per Antonito: anticipazioni Una Vita trame spagnole

A ritrovare il corpo dell'uomo sarà Lolita: la donna apparirà a dir poco disperata mentre stringerà tra le sue braccia il corpo del amato.

Lolita, in preda al panico e alla disperazione assoluto, lancerà subito il suo grido d'allarme e chiederà aiuto per far sì che qualcuno possa assisterla e aiutarla con Antonito.

L'uomo verrà portato in ospedale, con la speranza che possa riprendersi al più presto.

Purtroppo, però, le anticipazioni spagnole di Una Vita rivelano che Lolita si ritroverà a fare i conti con una drastica notizia: il suo amato Antonito non ce l'ha fatta e, in ospedale, i medici non potranno fare altro che constatare il suo decesso, informando così la donna della perdita del suo uomo.